Coronavirus : avantage Chine ?

France 24 • 07/05/2020 à 20:58

On la croyait la grande victime de la pandémie de coronavirus, mais la Chine semble au contraire sortir plus vite que prévu de la crise sanitaire. Ce que d'aucuns décrivaient,voilà encore quelques semaines, comme un « Tchernobyl chinois » est devenu un exercice grandeur nature de la capacité du pouvoir et de la population à surmonter un sinistre de grande ampleur, comparable par bien des aspects à la Grande Dépression des années 30. L'avenir dira si la crise, partie de la Chine, aura au final fragilisé ou bien, au contraire, consacré l'avènement d'une hyper puissance.