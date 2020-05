Coronavirus au Brésil : Rio confinée, les lieux touristiques désertés

France 24 • 14/05/2020 à 15:30

Le #Brésil a franchi le seuil symbolique des 10 000 morts dûs au #coronavirus. Un chiffre qui serait selon de nombreux scientifiques largement sous-estimé dans le pays le plus peuplé d'Amérique Latine. Une situation préoccupante d'autant que le président Jair #Bolsonaro dénonce régulièrement le confinement appliqués par les maires et les gouverneurs. Un confinement particulièrement frappant à Rio, capitale mondiale de la fête et du carnaval.