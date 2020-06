Convention citoyenne pour le climat : un score écologique pour les produits de consommation ?

France 24 • 19/06/2020 à 11:05

Créer un "CO2score" et interdire de publicité les produits et services ayant le plus d'impact carbone, voici l'une des quelque 150 propositions qui seront soumises au vote des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, dont la dernière session s'ouvre vendredi 19 juin. Celles qui seront adoptées seront remises dimanche à l'exécutif, avec le rapport final des travaux.