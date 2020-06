France 24 • 11/06/2020 à 20:16

Comme un air de "on refait le match..." Sitôt passé le pic de la crise sanitaire, voilà déjà les esprits qui s'échauffent pour savoir si le monde et particulièrement l'Europe n'ont pas été trop loin dans les restrictions au risque de plomber durablement l'économie, l'emploi et au final la santé mentale et physique de nombreux habitants de la planète, à commencer par la France. Et ce alors que des études l'assurent : sans ces restrictions, le bilan humain aurait été beaucoup, beaucoup plus lourd. Confinement : fallait-il l'éviter ?