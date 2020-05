Concert WAN : l'Afrique et sa diaspora parlent d'une seule voix contre le Covid-19

France 24 • 28/05/2020 à 17:35

A l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, lundi 25 mai 2020, Amobé Mevégué vous propose de revivre l'exceptionnel concert WAN Show 2.0 (Worldwide Afro Network). Retrouvez autour de lui et de Youssou N'dour une centaine d'artistes d'Afrique et de sa diaspora, mais aussi de de personnalités qui sont mobilisées pour la lutte contre les conséquences sanitaires et sociales du Covid-19. Salif Keita, Oumou Sangaré, Baaba Maal, Angélique Kidjo, Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti, Jimmy Cliff, Chris Martin ou encore Kassav ont répondu présent pour cet évènement inédit.