Chloroquine : la prescrire ou la proscrire ?

France 24 • 26/05/2020 à 20:00

Médicament inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, du moins sa molécule, la chloroquine est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Notamment depuis qu'un certain Pr. Didier Raoult - médecin à Marseille - la présente comme "LE" remède face au Covid-19, alors que son usage est déjà largement répandu à travers l'Afrique... Et même outre-Atlantique où Donald Trump se l'administre à titre préventif. Faut-il prescrire ou bien proscrire la chloroquine - et son dérivé l'hydroxychloroquine - aux patients atteints du coronavirus ?