Charles Blé Goudé : "Je tends la main à Alassane Ouattara"

France 24 • 04/06/2020 à 18:09

Dans un entretien accordé à France 24, Charles Blé Goudé, fidèle de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et ancien chef du mouvement des Jeunes patriotes, revient sur l'assouplissement de sa liberté conditionnelle décidé par la Cour pénale internationale et affirme sa "volonté" de rentrer au pays. Il assure "tendre la main" au président Alassane Ouattara et annonce la création d'une nouvelle coalition avec divers acteurs de la société civile ivoirienne.