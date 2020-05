Cannes est "morte et sans âme" en l'absence de son festival de cinéma - Covid 19

France 24 • 14/05/2020 à 14:29

Direction le sud de la France pour ce qui devait être l'événement annuel majeur dans le monde du cinéma. Le festival de Cannes serait actuellement le centre de toutes les attentions mais a été annulé pour cause de Coronavirus. L'impact économique est énorme pour la ville près de 200 millions d'euros en moins en retombées financières. Comme d'autres, Cannes vit des heures compliquées et inattendues. Reportage Achraf Abid et Clovis Casali