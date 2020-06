"Benvenuti" ! L'Italie rouvre ses frontières aux touristes européens

France 24 • 04/06/2020 à 13:27

Benvenuti in Italia! Après un mois d'un prudent déconfinement, l'Italie a rouvert ses frontières aux touristes européens mercredi, nouveau pas vers la normalisation et la relance du tourisme à l'approche de l'été. Un reportage de Natalia Mendoza et Lorenza Pensa.