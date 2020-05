Benjamin Millepied : "le confinement, une période pour se réinventer"

France 24 • 15/05/2020 à 11:26

Confiné à Los Angeles depuis près deux mois, le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied revient sur la situation aux États-Unis, pays le plus touché au monde par le coronavirus. Il évoque aussi la vidéo imaginée par les douze danseurs de sa compagnie "L.A. Dance Project" pour rendre hommage aux soignants. Mais aussi son dernier projet, une plateforme digitale dédiée à la danse, avec laquelle il espère imaginer de nouvelles formes d'expression et de créativité.