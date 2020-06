#Beiunsauch : en Allemagne, les violences policières et le racisme sous-estimés

France 24 • 12/06/2020 à 16:56

Un million de personnes d'origine africaine vivent en Allemagne et sont victimes du racisme au quotidien et de violences policières. Une réalité largement ignorée par la majorité de la population en Allemagne. Mais les dérives racistes qui gangrènent la police américaine et qui ont été une fois de plus mises en lumière par l'affaire George Floyd, trouvent désormais un écho à Berlin.