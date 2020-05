Après plus d'un an de crise, un gouvernement de coalition est formé en Israël

France 24 • 14/05/2020 à 14:20

Après 500 jours de rebondissements, trois élections et des tractations jusqu'à la dernière minute, le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahu et de son ex-rival Benny Gantz doit prêter serment jeudi soir pour mettre un terme à la plus longue crise politique de l'histoire d'Israël.