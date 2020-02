Après le succès avec Beyoncé, Salatiel se lance à la conquête des scènes du monde entier

France 24 • 20/02/2020 à 17:51

Ses vibes font danser du Cameroun à Los Angeles. Artiste multi-casquettes, chanteur, compositeur et producteur avec son propre label, Alpha Better Records, Salatiel a été consacré "meilleur artiste masculin d'Afrique centrale 2019" par les All Africa Music Awards. À Paris pour entamer sa tournée européenne, il nous parle de son parcours, de sa collaboration avec Beyoncé et de ses projets pour l'avenir.