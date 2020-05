Après la guérison, la rééducation des soignants, atteints du Covid-19

A l'hôpital Delafontaine de Saint Denis, dans le 93, une 100aine de soignants ont été infecté par le Covid-19 lors de soins donnés à des malades. Plus d'un mois et demi après leur maladie... Ces soignants ont repris le travail... et bénéficient d'un suivi particulier. Reportage Julien Sauvaget