Anne Soupa : "Plus il y aura de femmes en responsabilité dans l'Église, moins il y aura d'abus"

France 24 • 29/05/2020 à 18:33

Les scandales d'abus sexuels dans l'Église catholique ont provoqué de nombreux remous à travers le monde, en France et notamment à Lyon. Après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir signalé les agissements pédocriminels d'un prêtre, son responsable hiérarchique l'archevêque Barbarin a été relaxé en appel fin janvier. Il a finalement démissionné en mars et sa succession est ouverte. Il y a quelques jours, une femme vient de se porter candidate, la théologienne Anne Soupa. Elle est notre invitée.