Amazon interdit temporairement à la police d'utiliser "Rekognition", sa technologie de reconnaissance faciale

France 24 • 11/06/2020 à 18:22

Amazon a décidé d'interdire à la police d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition pendant un an, dans un contexte de pression des associations de défense des libertés et de manifestations contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis.