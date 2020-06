Alban Lenoir, des cascades au film d'auteur

France 24 • 12/06/2020 à 13:09

Aujourd'hui dans "À l'Affiche!", un acteur qu'on voit de plus en plus sur nos écrans : Alban Lenoir. Après avoir joué dans des séries décalées comme "Kamelott" ou "Hero corp", le film "Un Français" marque un tournant dans sa carrière. Il a depuis tourné avec Marion Cotillard. Mais l'ancien cascadeur n'oublie pas ses premières amours, et est aujourd'hui à retrouver dans "Balle perdue", un "Fast and furious" à la française.