70 cas de coronavirus recensés dans les écoles depuis le 11 mai

France 24 • 18/05/2020 à 14:28

Sept écoles de Roubaix (Nord), six publiques et une privée, sont fermées depuis lundi 18 mai "à titre de précaution" en raison d'un cas de Covid-19 parmi les élèves, ont indiqué la mairie et le rectorat dans un communiqué.