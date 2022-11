L’accélération du prix moyen d’un bien situé à la montagne semble être aussi vertigineuse que la fonte des glaces... Deux phénomènes qui ne découragent pas les citadins, dont l’engouement pour les massifs montagneux ne décroît pas. Dans certaines villes d’altitude, les prix atteignent des sommets ! Recherche d’une meilleure qualité de vie, d’un investissement locatif prometteur, télétravailleurs qui décident de prendre de la hauteur...Quelle est la réalité de ce marché, et quelles sont les clés de son succès ?

Zoom sur les villes proches des stations de ski-iStock-Pel_1971

Des offres qui se réduisent, des prix qui grimpent en flèche...

Le marché de l’immobilier de montagne ne déroge pas à la classique relation de cause à effet : demande en forte croissance = stocks de biens qui se réduisent = courbes des prix qui s’affolent ! Ainsi, au pied des pistes, on a constaté une augmentation de 50 % des prix de l’immobilier entre 2012 et 2022. L’année 2021, qui a vu un parisien sur dix fuir la capitale, a, à elle seule, enregistré une augmentation de 9% du prix des logements à la montagne. Et le phénomène est loin de rester conjoncturel, la demande ne s’étant pas tarie, les prix ont continué à grimper. Alors que la Fnaim (Fédération nationale des agents immobiliers), indiquait que la montagne présentait un stock de logements à la vente en baisse de 11,3 % sur un an et de 17 % sur trois ans, la flambée des prix reprenait de plus belle ! Ainsi – toujours selon la Fnaim - au 1er septembre de cette année, le prix moyen au mètre carré dans les stations de ski affichait une hausse de 9,3 % (à 3 456 euros), sur un an, alors que la moyenne nationale s’établissait à 6,5 %...Décidément, la montagne, ça se gagne !

Pourquoi un tel engouement ?

Indiscutablement, le Covid-19 a servi de déclencheur. « Le boom de la demande a commencé à l’aube de l’été 2020 », confiait ainsi Benjamin Berger, directeur du réseau d’agences Cimalpes, au Journal du Dimanche. « Les visites de notre site Internet et les ventes ont augmenté de plus de 100 % par rapport à la période précédant la crise sanitaire. Pour l’instant, nous n’observons pas encore de ralentissement. Les stocks d’épargne accumulés pendant les confinements et le niveau des taux d’intérêt ont permis à la clientèle de répondre aux besoins de grands espaces. ». Par ailleurs les stations de ski - dérèglement climatique oblige - ne cessent de se réinventer : activités thermales, escalade, randonnée, canyoning, VTT, vol à voile... Et même, bien sûr, espaces de coworking ! La montagne n’est donc plus l’apanage des férus de glisse. Elle attire, en toute saison des sportifs de tous poils, et des télétravailleurs en quête d’oxygénation. Ces nouveaux facteurs d’attractivité boostent également les projets d’investissements locatifs. Et si le petit studio cabine est boudé, les maisons tirent très bien leur épingle du jeu. Toujours selon la société Cimalpes, 95% des biens achetés sont mis en location. A l’heure ou la canicule s’abat sur les campagnes, les locations qui bénéficient de la fraîcheur de la montagne ont encore de beaux jours devant elles. Elles ont déjà grimpé, en 2022, de 40% par rapport à 2019.