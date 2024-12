Vous pouvez encore modifier les avances sur le crédit ou la réduction d’impôt-iStock-Richard Villalonundefined.jpg

Quelles sont les dépenses concernées par la réduction ou le crédit d’impôt ?

Voici les dépenses qui donnent lieu à un allègement de la charge fiscale des contribuables français : Les réductions d'impôt : Les frais de garde des enfants des enfants de moins de six ans, Les frais de scolarisation, Les investissements locatifs, dans le cadre des lois Pinel, Denormandie, Duflot ou Scellier, Le dispositif Loc'Avantages, Les investissements outre-mer dans le logement (afin d’encourager les investissements locatifs dans ces territoires), Les investissements location meublée non professionnels, Les dons aux associations d'intérêt général, Les dépenses liées à la dépendance, tels que, par exemple, les frais de garde d'une personne âgée. Les crédits d'impôt : Les cotisations syndicales versées par les salariés, les retraités et les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 66 % du montant total des cotisations, dès lors que ce montant n’excède pas 1 % du revenu brut imposable, Les frais de services à la personne, comme, par exemple, l'emploi d'un salarié à domicile, L’installation de borne de recharge pour véhicules électriques, Les frais d'accueil d'une personne âgée en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Comment est évaluée, puis régularisée l’avance ?

Chaque année, depuis la mise en place du prélèvement à la source, le fisc verse, en janvier, une avance de 60% sur les réductions et crédits d’impôts aux contribuables qui en ont bénéficié l’année précédente. Le montant octroyé est calculé sur la base des dépenses déclarées un an auparavant. Ensuite, lorsque le contribuable a effectué sa déclaration d’impôts (en général de la fin mai à la mi-juin, selon les zones), l’administration fiscale calcule le montant dont doit réellement bénéficier le contribuable. S’il est identique ou supérieur à l’année précédente, les 40 % restants sont versés pendant l’été qui suit. A l’inverse, si contrairement à l’année précédente, aucun droit n’a été ouvert, et que le contribuable n’a pas renoncé à cet acompte, il devra rembourser, quelques mois plus tard, les sommes indûment perçues.

Pourquoi et comment moduler l’acompte prévu ?

La modulation du montant de l’acompte permet d’éviter de devoir rembourser un éventuel trop-perçu en septembre. Pour modifier le montant calculé par le fisc, il suffit de vous rendre sur votre espace particulier du site impots.gouv.fr. Il vous faut ensuite cliquer sur les rubriques « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt », et renseigner le bon montant. Attention, cependant, cette année, il vous faut effectuer cette démarche avant le 12 décembre !