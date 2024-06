Vous pouvez devenir le voisin direct de Brad Pitt pour 8 millions de dollars

Face à l’océan et juste à côté du célèbre acteur américain, cette agréable demeure californienne de style espagnol ne manque pas d’atouts.

Racheter une villa de star, c’est bien. On peut imaginer la vie qu’il a menée sur place, y retrouver des traces, ses goûts en déco, etc. Le problème, c’est que par définition, la vedette en question n’est plus là. D’où l’intérêt de cette annonce pour une villa californienne récemment proposée à la vente moyennant 8 millions de dollars (7,5 millions d’euros) par le réseau Compass. Certes, le tarif n’est pas vraiment à la portée de toutes les bourses et la demeure n’a pas eu de propriétaire célèbre... En revanche, elle fera de vous le voisin direct de Brad Pitt qui possède une propriété à une centaine de mètres dans cette petite ville pittoresque et très appréciée qu’est Carmel-by-the-Sea, bourgade qui tire son nom d’une ancienne mission espagnole).

Comme le relève le site spécialisé Robb Report , cette élégante demeure de style espagnol bâtie en 1919 se trouve à un jet de pierre d’une villa connue sous le nom de DL James House, remontant quasiment à la même époque, et que Brad Pitt a rachetée il y a deux ans pour 40 millions de dollars (voir ci-dessous) . Située comme sa prestigieuse voisine sur le sommet d’une falaise faisant face à l’Océan pacifique, la maison avait été dessinée par et pour John O’Shea, un peintre impressionniste californien à succès, qui recevait ici des artistes et la bonne société à une époque où Carmel était une ville très tournée vers les artistes. Il faut dire que cette tradition semble s’être poursuivie avec les stars de cinéma puisque Clint Eastwood est tombé amoureux de Carmel il y a bien longtemps et en a même brièvement été maire entre 1986 et 1988.

Petit vignoble

Si la maison a été rénovée au fil des ans avec des ajouts et une nouvelle toiture, elle conserve plusieurs éléments d’origine tels que des cheminées en pierre ou des panneaux mureaux en bois. Parmi ses autres atouts, elle est située à l’abri des regards indiscrets, invisible depuis la rue avec son allée sinueuse bordée de pierre et ses grands arbres. Parfait pour un apéritif avec Brad, tout en évitant les téléobjectifs des paparazzis. La maison principale offre par ailleurs 4 chambres avec leur salle de bain sans oublier une maison d’amis avec une chambre et sa salle d’eau. Quant à l’atout principal du lieu (en dehors du voisin), il reste incontestablement les vues formidables dont on dispose depuis plusieurs pièces et les multiples terrasses de la propriété. Sans oublier plusieurs niveaux de jardin, des braseros et barbecue extérieurs et même un petit vignoble. L’occasion de produire du rosé pour concurrencer la production provençale de Brad Pitt?