Votre assureur est-il solvable ?

La solvabilité d'un assureur est un indicateur de confiance montrant qu'il peut honorer ses engagements envers ses clients, même en cas de crise financière. Dans son rapport annuel sur les chiffres clés du marché de la banque et de l'assurance, l'ACPR fait le point sur la solvabilité des assureurs.

La solvabilité des assureurs est essentielle pour garantir qu'ils peuvent honorer leurs engagements envers leurs clients, même en cas de crise financière. En France, cette question est encadrée par des régulations strictes, notamment la directive Solvabilité II, qui impose des normes de fonds propres et de gestion des risques aux assureurs.

Les indicateurs de solvabilité des assureurs français en 2023

En 2023, la solvabilité moyenne des assureurs français est mesurée à travers le ratio de couverture du Capital de Solvabilité Requis (CSR). Ce ratio est calculé en divisant les fonds propres éligibles par le capital de solvabilité requis, et il doit dépasser 100 % pour garantir que l'assureur dispose de suffisamment de capital pour couvrir ses risques. Selon le rapport annuel de l'ACPR, le taux de couverture moyen du CSR pour l'ensemble du secteur de l'assurance en France était de 250 %, ce qui démontre une situation financière globalement solide.

Ce ratio varie selon le type d'assureur :

Assureurs vie et mixtes : en 2023, leur ratio de couverture s'élève à environ 247 %, en légère amélioration par rapport à 2022.

Bancassureurs : ces filiales de groupes bancaires présentent un ratio de couverture de 246 %, en hausse par rapport à l'année précédente, grâce à une réduction de leurs exigences en capital sur les risques de marché.

Assureurs non-vie : leur ratio est en moyenne de 277 % en 2023, bien qu'en légère baisse par rapport aux 282 % observés en 2022.

Qu'est-ce que le Capital de Solvabilité Requis (CSR) ?

Le CSR représente le montant de fonds propres qu'un assureur doit posséder pour couvrir ses risques, en tenant compte de tous les aléas possibles de son portefeuille sur une période d'un an avec un niveau de confiance de 99,5 %. Il inclut des risques variés, comme :

le risque de marché (fluctuations des valeurs d'actifs),

le risque de crédit,

les risques de souscription (liés aux sinistres en vie et non-vie),

le risque opérationnel.

Le CSR est complété par le Minimum de Capital Requis (MCR), un seuil de capital en deçà duquel l'assureur ne peut plus opérer. En 2023, le taux de couverture du MCR pour les assureurs français est en moyenne de 669 %, montrant un excès significatif de fonds propres par rapport aux exigences minimales.

La stabilité de la solvabilité dans le secteur européen

Au niveau européen, le ratio moyen de solvabilité pour les assureurs est de 258 %, démontrant une stabilité financière du secteur. Cette performance place la France dans une position favorable au sein de l'Union européenne, avec des assureurs français respectant généralement les exigences de Solvabilité II, gage de leur solidité.

Pourquoi la solvabilité est essentielle ?

La solvabilité d'un assureur assure la sécurité des contrats et de l'épargne des clients. En effet, un assureur avec un CSR élevé montre qu'il peut faire face à des pertes exceptionnelles sans risquer la faillite. Pour les clients, vérifier la solvabilité de leur assureur — en se renseignant sur le ratio de couverture du CSR et la composition des fonds propres — est un indicateur de confiance pour s'assurer que leur investissement ou protection reste sécurisé, même en période d'incertitude économique. La situation actuelle, illustrée par le rapport de l'ACPR, montre que la majorité des assureurs en France sont bien capitalisés et que le secteur de l'assurance dans son ensemble est stable.