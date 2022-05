Votez pour la maison qui répond le mieux à l’esprit du vivre ensemble

Quelle est la plus belle maison d’architecte de France à vos yeux? Nous allons décliner 44 projets par thème. Aujourd’hui: le vivre ensemble.

Cette année marque le 10e anniversaire du prix Archinovo de la plus belle maison d’ architecte de France. En partenariat avec l’agence Architecture de collection, Le Figaro vous propose de voter en ligne pour le prix Archinovo 2022 jusqu’au 31 mai. Ce prix a pour objectif de rapprocher les Français et les architectes. « Il s’agit aussi de sensibiliser le grand public à l’apport de l’architecture contemporaine dans l’habitat individuel et de lutter contre les préjugés taxant souvent l’architecture d’être chère et réservée à une élite », peut-on lire sur le site. Le deuxième thème, développé ici, aborde le vivre ensemble et s’intéresse à la diversification des modes de vie: intergénérationnels, flexibles...

Sélestat (67)

Cet édifice tout en bois de 240 m² présente la particularité d’être un double logement individuel où cohabitent deux familles de différentes générations. Le premier logement est doté d’une terrasse à chaque niveau et le second, plus petit, dispose d’une terrasse exposée au sud. L’entrée dans les deux logements est commune. L’esprit de communauté et du vivre ensemble règne ici en maître, une thématique propre à Ajeance qui regroupe 15 collaborateurs réunis par une approche pluridisciplinaire de l’architecture.

Talence (33)

Cette parcelle toute en longueur où prenait anciennement place une échoppe vétuste, accueille une colocation, le logement collectif étant une des spécialités de l’agence A6A. Chaque habitant a son espace propre avec sa chambre et sa salle d’eau, dans ce bien de 160 m². Toutes les chambres possèdent une grande porte-fenêtre et le salon s’ouvre sur une terrasse en bois par une baie coulissante de la largeur de la maison. Un moyen de préserver l’intimité de chacun au sein d’un cadre de vie partagé.

Paris (75)

D’ancien atelier de métallerie, le sous-sol est devenu une unité d’habitations. Un patio a même été installé au cœur de l’acier atelier afin de végétaliser le bâtiment et de favoriser les interactions entre habitants. Il diffuse une lumière naturelle dans ces nouveaux espaces, le confort de l’usager étant en effet l’une des priorités du studio d’architecture YUA. Les matériaux utilisés sont conservés dans leur aspect brut: chêne, acier, contreplaqué de bouleau, pour assurer une continuité entre intérieur et extérieur.

Puyricard (13)

Comme son nom l’indique, cette résidence secondaire avec 11.700 m² de terrain rassemble deux logements indépendants sous une même toiture afin de réunir les membres d’une famille nombreuse vivant à l’étranger et désirant une grande maison pour se retrouver. La vaste toiture homogène unifie les deux habitations tout en soulignant les différents espaces par diverses inclinaisons. Elle se soulève par exemple à l’est pour marquer l’indépendance du second logement alors qu’au centre, elle s’abaisse pour mettre en valeur le jardin minéral. La scénographie, l’aménagement et l’architecture du bien ont été pensés par PAN Architecture qui couvre l’ensemble des champs de la maîtrise d’œuvre et de l’urbanisme.