Voterez-vous pour ces maisons s’inspirant d’anciennes usines et de granges?

Voici notre sélection du week-end de maisons en lice pour le Prix Archinovo. Ces villas s’inspirent de techniques de construction issues de l’industrie et du monde agricole.

Des matériaux industriels sont détournés dans cette sélection 2022 pour donner vie à des maisons d’ architecte à l’image de containers ou d’anciennes serres. Le public est invité à voter pour son projet préféré parmi les 44 projets en lice. Le Figaro vous en présente une sélection chaque week-end.

Containers n°213613 à Saint-Valéry-en-Caux (76)

Comment construire une maison de plain-pied de 85 m² pour 100.000 euros seulement? L’architecte Antonin Ziegler, spécialiste de l’habitat individuel, a choisi de réemployer des containers maritimes usagés pour offrir de l’espace à ces clients tout en respectant leur budget. Son travail est particulièrement nourri de ses voyages aux États-Unis, où des containers sont souvent réemployés en enveloppe de logements. Quatre containers ont ainsi été acheminés puis assemblés sur site en un vaste parallélépipède de 24 mètres de long.

Hangar à Ancy-Dornot (57)

D’aspect extérieur, cet ensemble prend l’apparence d’un hangar agricole traditionnel. À l’intérieur, on retrouve certes des espaces de stockage nécessaires au fonctionnement du chai agricole mais aussi la maison de la vigneronne et de sa famille ainsi que deux gîtes destinés à la location et un espace de dégustation. Travail et vie quotidienne se mêlent ici, dans cette architecture linéaire. Ainsi, les espaces de travail peuvent servir au prolongement des espaces dédiés à la vie de famille. Une porte à l’arrière de la cuisine permet à la maison de déborder dans la partie dégustation lorsque celle-ci n’est pas occupée. Le collectif d’architectes indépendants Gens est en effet orienté vers une pratique opérationnelle de l’architecture.

Le Hangar Habité à Chantepie (35)

Ce hangar a connu plusieurs vies. De hangar agricole il est devenu un hangar industriel perdu au milieu d’une zone pavillonnaire avant d’être métamorphosé en deux maisons individuelles pour répondre au souhait de son propriétaire, une fois retraité. L’impressionnant volume du hangar et sa charpente ont été conservés afin de mettre en lumière le passé industriel du site. Ils forment l’ossature des deux maisons. Ainsi, chacune des maisons dispose d’une grande pièce de vie en double hauteur. L’agence Haddock Architecture souhaite en effet revenir à «l’essence des choses».

Maison HGY à Montreuil-sous-Pérouse (35)

Cet ancien moulin offre le confort d’une maison contemporaine et le charme du bois et de la pierre. Les murs en pierre ont été mis en valeur par de grands cadres en bois les signalant. Une pergola en bois a été ajoutée. Elle se couvrira progressivement d’une végétation grimpante. Quinze Architecture dont le nom renvoie à une consommation maximum de chauffage de 15 kwh/an/m² est attachée aux matériaux écologiques.

Serre bioclimatique à Plouguerneau (29)

Contraint par une enveloppe budgétaire serrée, Philippe Moré de l’agence Iwa Atelier d’architecture, construit une serre bioclimatique en guise d’extension d’une maison des années 80. Il valorise la maison en introduisant deux chambres dans les combles et construit ensuite la serre pour disposer de rangements supplémentaires et permettre la culture de légumes divers. La serre a une capacité à réguler l’excès d’humidité de l’air ce qui lui permet d’agir comme un tampon sur l’habitat. Philippe Moré réussit à dépasser les modes, les tendances et les représentations sociales.