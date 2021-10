Voici les vrais chiffres des logements vacants à Paris

Paris compte plus de 117.000 logements dits vacants. Mais seulement 16% d’entre eux sont durablement - donc volontairement - vides.

Arnaud Montebourg, candidat à l’élection présidentielle, a remis le sujet sur la table ces derniers jours: les logements vacants. La France en compte plus de 3 millions, selon l’Insee. L’institut de la statistique en a dénombré plus de 117.000 (117.666 exactement) pour la seule ville de Paris. Mais, parmi eux, tous ne sont pas volontairement laissés vides. Certains sont inoccupés parce qu’ils sont «en attente de règlement de succession», «déjà attribués à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation» ou encore «conservés par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés», selon la définition de l’Insee. Reste à savoir combien sont durablement et volontairement laissés vacants.

L’Insee ne dispose pas d’une telle statistique ni pour la France ni pour Paris. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), si. Paris compte très exactement 18.648 logements vides depuis plus de 2 ans, selon une récente étude de l’Apur. Soit à peine plus d’1% du parc de logements à Paris (environ 1,4 million) et seulement 16% du total des logements des logements vacants dans la capitale. Pourquoi deux ans? Car au-delà de cette durée, leurs propriétaires doivent payer une taxe, mise en place par décret il y a plus de 20 ans. Mais qui génère moins de 100 millions d’euros par an. Un bien maigre pactole pour les recettes de l’État.

Le 8e, champion des logements vides

C’est dans le 8e arrondissement que la part de logements vides (depuis plus de 2 ans) est la plus élevée: 4,1%. Deux autres arrondissements touristiques, et accessoirement parmi les plus chers de Paris, complètent le podium: le 6e (2,3%) et le 7e (2,2%). À l’inverse, ce sont des arrondissements plus populaires, et donc parmi les plus abordables de la capitale, qui affiche les parts les moins élevées. On trouve, en bas de classement, le 20e (0,7%), le 12e (0,9%) ou encore le 19e (1%).

Par ailleurs, les 18.648 logements vacants sont répartis dans 11.197 immeubles différents. Dans 70% des cas, on ne trouve qu’un logement vacant par immeuble (7852 adresses) et dans 23 % des cas, seuls 2 ou 3 logements vacants par immeuble (2625). «Une partie des logements vacants sont des petits logements sans confort nécessitant des travaux de remise en état pour être loués tandis que d’autres sont des logements en bon état correspondant à des investissements immobiliers et laissés vides par leur propriétaire», explique l’Apur. D’ici la fin de l’année, on en saura encore un peu plus sur le profil de ces logements vacants parisiens: leur surface, le nombre de pièces ou encore le niveau de confort...