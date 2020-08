Voici la nouvelle villa à 40 millions de dollars de Jennifer Lopez

La chanteuse américaine vient de s'offrir avec son fiancé Alex Rodriguez, une propriété de 1300 m² sur une île artificielle.

Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez sont décidément fans d'immobilier! La chanteuse et l'ancien joueur de base-ball viennent d'acquérir une somptueuse villa en Floride, selon le site TopTenRealEstate. La demeure est distante d'une vingtaine de minutes en voiture d'une autre de leurs nombreuses propriétés (voir ci-dessous), à Coral Gables, où ils ont habité pendant une grande partie du confinement. Montant de l'acquisition? Environ 40 millions de dollars (plus de 30.000 dollars le m²), soit à peine 6% de la fortune cumulée des deux fiancés, estimée à 700 millions de dollars.

Leur nouvelle villa de plus de 1300 m² (voir notre diaporama en illustration principale), située sur un terrain de 3600 m², se trouve sur l'une des nombreuses îles artificielles reliant Miami à Miami Beach: Star Island. Cette dernière porte bien son nom car, outre Jennifer Lopez, le basketteur Shaquille O'Neal, le chanteur Sean Combs, plus connu sous le nom de scène de Puff Daddy, l'acteur Don Johnson ou encore la chanteuse Gloria Estefan possèdent (ou ont possédé) des maisons sur cette île.

Avec les lumières de Miami en arrière-plan

Cette maison de deux étages au bord de l'eau, dispose de grandes chambres ouvertes et aérées qui offrent une vue imprenable sur la baie de Biscayne. Au total, la maison en compte dix mais aussi 12 salles de bains (!), un ascenseur, une maison d'hôtes et un quai en bois long de 30 mètres. Ajoutez-y des sols en pierre exquis et des murs en plâtre vénitien.

Sans compter les traditionnels équipements d'une villa de luxe: la piscine à débordement avec spa, deux grandes terrasses avec vue sur la baie, une cuisine de chef, une bibliothèque ou encore une cave à vin. Avec les lumières scintillantes de Miami en arrière-plan. De quoi bien profiter de la vie pour le futur (?) couple (voir la vidéo à partir de 8'30'')!