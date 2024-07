Voici 5 conseils pour éviter de rapporter des punaises de lit de son lieu de vacances

Des punaises de lit au retour des vacances, tout le monde s’en passerait bien. Pour éviter une mauvaise surprise, voici quelques conseils à appliquer avant le grand départ, pendant et lors de votre retour.

Avant votre départ en vacances, choisissez une valise basique, sans trop de poches

« Dans une valise, moins il y a de poches, moins il y a de recoins, plus c’est idéal », affirme Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de Badbugs, une plateforme spécialisée dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels victimes de nuisibles (punaises de lit, rats, cafards, frelons…). Éviter donc les gros sacs à dos de voyages très logeables certes mais qui permettent aux punaises de lit de se cacher dans les moindres recoins. De même, portez votre choix sur une valise simple, avec une coque en plastique et un intérieur en plastique. Il est possible aussi de vaporiser avant le départ sur la route des vacances du répulsif, même si l’effet n’est pas garanti. « Vous pouvez aussi faire assurer votre appartement , pour 30 euros par an environ, si vous voyagez souvent », conseille Nicolas Roux de Bézieux. Badbugs a créé une assurance contre les punaises de lit, pour deux euros par mois.

Évitez de changer d’hôtel

« Quand il y a de l’itinérance, comme lors des chemins de Compostelle, c’est problématique. Si un voyageur est victime de punaises de lit dans son premier hébergement, il va essaimer le cadeau sur toute la route », explique Nicolas Roux de Bézieux. Aucun lieu n’est plus à risque qu’un autre. Une location Airbnb n’est pas forcément plus à risque qu’un hôtel. Si un voyageur signale la présence de punaises de lit, il est remboursé de son séjour et l’annonce de l’hôte est bloquée jusqu’à ce que le propriétaire ait prouvé qu’il n’en a plus.

Inspectez rigoureusement votre lieu de vacances dès votre arrivée

« On ne se rend pas toujours compte tout de suite qu’il y a des punaises de lit sur son lieu de vacances. Pour s’en rendre compte le plus tôt possible, avant de déballer ses valises dans la chambre, il faut inspecter rigoureusement la chambre, les matelas, les sommiers, là où on peut voir des traces », explique Nicolas Roux de Bézieux, qui recommande de se concentrer sur la tête de lit, lieu où l’on respire et qui attire les punaises de lit. Il est utile de retirer la surprotection du matelas pour regarder si des déjections « qui ressemblent à un stylo-plume que l’on aurait secoué » figurent sur le matelas. Regardez également sur le sommier et sous le sommier. Vous pouvez également passer un autotest semblable à un test Covid , qui détecte en moins de 5 minutes la présence de punaises de lit comme Clearbugs, fiable à 92%. « L’avantage de l’autotest, c’est qu’il détecte la présence de punaises de lit même s’il n’y en a pas beaucoup », explique Nicolas Roux de Bézieux.

Ne mettez pas votre valise sur le lit pendant votre séjour

On ne pose pas de valise sur le lit que ce soit à l’hôtel ou chez soi. Souvent, des tréteaux sont accessibles où l’on peut poser son bagage. Il est aussi possible de la poser dans la salle de bain. De même, ne laissez pas votre pyjama traîner dans le lit. Il vaut mieux le suspendre à un cintre. Le pyjama garde l’odeur du corps et cette odeur attire les punaises de lit.

Le congélateur, meilleure astuce pour se débarrasser des punaises de lit une fois rentré chez vous

Une fois cette vérification terminée, si des boutons apparaissent faisant naître une suspicion de punaises de lit, il faut éviter de rapporter la valise chez soi. S’il est impossible de faire autrement, il faut placer la valise entière dans un sac-poubelle et mettre le tout au congélateur pendant 3 à 5 jours. « Il faut avoir une petite valise et un grand congélateur pour faire ça, ce qui n’est pas le coup de tout le monde. Sinon, vous placez tout le contenu de la valise dans de petits sacs et mettre ces sacs au congélateur ensuite. Si la valise est un sac souple, elle peut aller au congélateur, sinon on peut passer une machine à vapeur sur la valise si elle est en dur », explique le cofondateur de Badbugs. Vous pouvez aussi vider vos affaires dans le salon et tout mettre à la machine directement, même des affaires qui n’ont pas été portées pendant votre séjour. Aucune inquiétude à avoir tout de fois concernant les cosmétiques et les appareils électroniques. « Si les usagers ont un doute sur la présence ou non de punaises de lit, la téléconsultation est possible. On peut leur délivrer gratuitement un diagnostic », propose Nicolas Roux de Bézieux.