Vivez comme un Hobbit au pied des Pyrénées

EN IMAGES - Véritable colline habitable, cette maison bioclimatique avec piscine située non loin de Tarbes est à vendre pour moins de 350.000 euros.

Si le pavillon traditionnel vous fait horreur et que vous rêvez plutôt d'un habitat hors du commun, cette étonnante maison située à Lapeyre, dans les Hautes Pyrénées, pourrait vous séduire. Véritable colline habitée, cette maison bioclimatique réalisée par l'éco constructeur Natura Dream a un petit air de terrier de Hobbits, ces petits personnages inventés par J. R. R. Tolkien vivant douillettement dans des maisons enfouies dans le sol.

Avec ses lignes tout en rondeur, cette maison prend la forme d'une arche végétalisée pouvant accueillir 3 à 4 chambres dans ses 150 m² habitables. L'ensemble se complète d'une piscine, d'une terrasse de 60 m² et d'un terrain de 2500 m². Une vraie vie à la campagne, à 30 minutes de Tarbes, et avec une vue dégagée sur la nature, sans vis-à-vis. L'ensemble est mis en vente au prix de 346.000 euros par le réseau Architecture de collection.

Une grande pièce troglodyte

La maison comprend un confortable espace de vie de 46 m², 3 grandes chambres et un espace en mezzanine pouvant accueillir un bureau ou une 4e chambre. Quant à la pièce «troglodyte», elle peut être aménagée en entrée principale, suite indépendante ou en cave à vins. Un garage, évidemment enterré, complète l'ensemble. Si la forme de la maison évoque les «maisons-bulles» et autres expérimentations des années 60-70, elle répond aux critères environnementaux les plus récents: impact environnemental réduit du chantier grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et performances énergétiques deux fois supérieures aux exigences de la RT 2012.