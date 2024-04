Vinted, LeBoncoin, BlaBlaCar : faut-il déclarer ses gains aux impôts ?

Les revenus générés par l'utilisation de Vinted doivent être déclarés dans certains cas. (illustration) (NG)

De plus en plus de Français cherchent à compléter leurs revenus en ayant recours à des services en ligne, comme les sites de vente entre particuliers Vinted ou Leboncoin, le site de covoiturage BlaBlaCar, ou la plateforme de location touristique Airbnb. Alors que la campagne 2024 de l’impôt sur les revenus a commencé le jeudi 11 avril, il est important de rappeler que les revenus issus de ces plateformes sont parfois à déclarer au fisc. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Les plateformes de vente entre particuliers

Ici, la règle est la même pour les plateformes de vente entre particuliers, qu’il s’agisse de vêtements (Vinted) ou d’objets variés (Leboncoin, eBay, Facebook Marketplace). La déclaration est obligatoire dès que les revenus obtenus dépassent les 2 000 euros, ou les 30 ventes par an. Les plateformes ont l’obligation d’envoyer à leurs utilisateurs un « rapport annuel de revenus », comme le rappelle Vinted sur son propre site Internet . Pour certains contribuables, ces montants sont même déjà préremplis, mais des difficultés techniques ont entravé cette procédure cette année, a indiqué Bercy à Capital .

Si la déclaration est nécessaire, l’imposition ne concerne que les ventes dépassant les 5 000 euros. La plupart du temps, c'est le régime des plus-values de cession de biens meubles qui s'applique, détaille Actu.fr . Mais, s'il s'agit de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquités, alors il faut payer la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. À noter que la vente de meubles, d’électroménager et d'automobiles est exonérée d’impôts. Enfin, si un bien a été acheté ou fabriqué dans le but de le vendre, alors il s’agit d’une activité professionnelle, et les recettes sont à déclarer et sont imposables.

BlaBlaCar et Airbnb

Pour BlaBlaCar et les sites de covoiturage, deux situations sont à distinguer. Il n’y a pas besoin de faire de déclaration s’il s’agit d’un simple partage des frais d’un trajet que l’on effectue pour son propre compte avec d’autres passagers. Ici, le prix proposé ne doit pas dépasser les frais engagés, et le conducteur doit participer aux frais. Autrement, si un bénéfice a été reçu, alors il faut déclarer ces revenus, sous la forme du régime « micro BIC » si la recette est inférieure à 77 700 euros, ou sous la forme du régime « réel » au-delà.

Enfin, dans le cas d'Airbnb, pas de doute : au-delà de 760 euros perçus à l’année pour la location de sa résidence principale, il faut effectuer une déclaration. Là encore, jusqu’à 77 700 euros, c’est le régime « micro BIC » qui s’applique.