Ventes sur Vinted, Leboncoin, Ebay : qui est imposable ?

En cas d'activités importantes, gare à l'imposition. (© DR)

Les revenus tirés de la revente occasionnelle de vêtements, jouets et autres objets chinés il y a des années ne sont pas imposables. En revanche, si votre activité sur Vinted, Leboncoin ou Ebay peut être assimilée à une activité professionnelle, vous serez bel et bien taxé. Les garde-fous mis en place par Bercy pour éviter les abus.

Deux alternatives s'offrent à vous pour faire le vide dans les placards et les greniers : vendre toute l'année sur des sites Internet dédiés ou ponctuellement dans le vide-grenier de votre commune. Selon le canal, vous devrez vous signaler à l'administration fiscale

Ventes sur Internet

Si vous vendez sur leboncoin, Ebay, ou Vinted, par exemple, vous recevrez en fin d'année un récapitulatif de vos opérations. Ne soyez pas étonné, c'est la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui l'impose.

«Nous envoyons à l'ensemble de nos utilisateurs un récapitulatif du montant total de leurs ventes réalisées dans l'année, et nous rappelons à chacun de vérifier s'il est soumis à des obligations déclaratives», explique-t-on chez Vinted.

Chaque plateforme le fait pour ses clients vendeurs et dans le même temps chacune transmet la liste des utilisateurs dont les revenus annuels générés dépassent 3.000 euros et qui ont réalisé plus de vingt transactions par an et par plateforme. En deçà de ces deux seuils, aucun «signalement» au fisc ne sera fait.

Ventes en vide grenier

La réglementation est différente pour les ventes réalisées dans les vide-greniers. On ne surveille pas les montants mais plutôt la fréquence de vos participations. Vous avez le droit de participer à deux manifestations par an