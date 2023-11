Vente aux enchères immobilière à Saint-Etienne, des appartements mis à prix à 25 000 euros

Les mises à prix des différents biens immobiliers sont comprises entre 25 000 et 80 000 euros. (illustration) (Hans Braxmeier / Pixabay)

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Loire) va organiser dans ses locaux le 1er décembre 2023 la vente aux enchères de plusieurs biens immobiliers. Les personnes intéressées pourront enchérir dans la salle du tribunal entre 14 h et 18 h. Une visite des logements est prévue en amont de leur mise en vente, indique le site Actu Saint-Etienne . Elles seront possibles le jeudi 23 novembre entre 9 h 10 h.

Les enchères concernent quatre appartements situés à Saint-Etienne ainsi qu’un bâtiment pouvant être utilisé comme garage et espace de stockage à Lorette (Loire). Un puits d’eau claire est installé dans les locaux de ce dernier bien, d’une surface totale de 217,07 m2 et pour lequel la mise à prix initiale est de 80 000 euros.

116 euros le mètre carré

Les deux plus grands appartements faisant l’objet de cette vente aux enchères judiciaire ont une surface cumulée de 216 m2 après avoir été réunis. Ils font partie d’une copropriété comprenant une cour et un garage. Le logement offre deux chambres, un salon, une cuisine, une salle de bains et des toilettes. Les enchères débuteront à 25 000 euros, soit un prix au mètre carré de 116 euros.

Un autre bien immobilier est mis à prix à 25 000 euros. Il s’agit d’un appartement de près de 54 m2, portant le prix au mètre carré à 464 euros. Situé au deuxième étage du même immeuble, il comprend lui aussi deux chambres, une cuisine, un salon et deux pièces d’eau. Le dernier logement proposé aux enchérisseurs est quant à lui équipé de trois chambres.

Un duplex avec deux caves

Il s’agit d’un duplex qui ne se trouve pas à la même adresse que les biens précédents. Mis à prix à 65 000 euros, il est vendu avec deux caves. Au premier niveau, situé au deuxième étage de l’immeuble, on trouve notamment un salon, une cuisine et des WC et au-dessus, trois chambres et une salle de bains.