Vacances d’été : le budget moyen des Français atteint cette année 2035 euros, en hausse par rapport à 2024

Malgré une hausse des intentions de départ cet été et un budget moyen en forte progression, une majorité des vacanciers prévoit de faire des sacrifices. En particulier sur les achats plaisir et les restaurants ou l’alimentation.

L’été 2025 marque un regain d’enthousiasme chez les Français. Selon une enquête CSA Research pour Cofidis, 63% d’entre eux envisagent de partir en vacances , un niveau jamais atteint depuis 2022. En parallèle, le budget moyen alloué à ces congés atteint 2035 euros, en hausse de 185 euros par rapport à 2024. Cette embellie reste cependant contrastée : la contrainte budgétaire reste vive, surtout pour les foyers les plus modestes. Les cadres supérieurs prévoient ainsi de dépenser 2477 euros en moyenne, contre 1512 euros pour les catégories populaires. Chez ces dernières, le budget n’avait pas été aussi bas depuis trois ans.

Par ailleurs, plus d’un Français sur deux (52%) ne partira pas, principalement par manque de moyens. Ils n’étaient que 36% à évoquer cet obstacle l’an dernier. Un constat cohérent avec celui des vacanciers : 87% perçoivent une hausse des prix sur les dépenses liées à leurs congés, et 69% prévoient de restreindre leur budget. Les coupes concernent en premier lieu les achats plaisir (57%) et les restaurants ou l’alimentation (54%). Les comportements varient également selon l’âge : les plus âgés rognent sur les loisirs, tandis que les plus jeunes réduisent plutôt les frais d’hébergement ou de transport.

Géopolitique et écologie, des critères de plus en plus pris en compte

Outre les aspects financiers, les préoccupations environnementales et géopolitiques pèsent de plus en plus dans le choix des vacances. Près de quatre Français sur dix (39%) prennent en compte le changement climatique dans leur choix de destination, un réflexe encore plus marqué chez les jeunes (49%) et les Franciliens (48%). 37% tiennent également compte du contexte international, tandis que 35% disent réfléchir à l’empreinte écologique de leurs voyages. Résultat : près de sept Français sur dix sont prêts à limiter leurs activités polluantes pendant leurs congés, et plus de la moitié souhaitent privilégier les hébergements labélisés ou les destinations soutenant l’économie locale. L’avion est également dans le viseur : 64% des sondés affirment vouloir l’éviter, au profit de moyens de transport moins polluants.

Mais le prix reste le principal frein au tourisme responsable, cité par 78% des personnes interrogées, devant l’accessibilité des destinations ou le manque d’offres alternatives. Plus d’un Français sur deux admet également avoir du mal à changer ses habitudes de consommation touristique.

Épargne et budget courant pour financer ses vacances

Dans ce contexte, les solutions de financement se diversifient. Si 40% des Français puisent dans leur épargne pour financer leurs vacances, un autre tiers s’appuie sur leur budget courant. Le crédit à la consommation progresse : 19% des Français estiment qu’il s’agit d’un outil utile pour partir en vacances. D’autres solutions comme le paiement en plusieurs fois ou le paiement différé attirent également, utilisées par 11% de vacanciers. Enfin, 3% déclarent avoir souscrit un crédit à la consommation pour leurs vacances, un chiffre modeste mais stable, qui atteint 8% chez les jeunes adultes.

«Malgré un regain d’intentions de départ cet été, les vacances restent difficiles à financer pour de nombreux Français. La hausse des prix continue de peser lourd : plus d’un vacancier sur deux restreint ses projets à cause du coût, et les inégalités persistent entre catégories sociales» , souligne Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France.