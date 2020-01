Union Investment vend un complexe de bureaux de 38.000 m2 à Bois-Colombes à deux investisseurs

Le gestionnaire allemand d'actifs immobiliers Union Investment avait pris livraison de cet ensemble de bâtiments tertiaires situés à Bois-Colombes (92) en 2013. Composé de de deux immeubles principaux : Citizen A (30.000 m2) et Citizen B (8.000 m2), se développant sur 8 étages, l'ensemble bénéficie des certifications environnementales HQE, BREEAM et BBC.

Bois-Colombes est un secteur intéressant pour les investisseurs en immobilier de bureaux : moins cher au m2 que Levallois-Perret dont il est limitrophe, ou que le quartier d'affaires de La Défense lui aussi très proche, il est très bien relié à Paris intra-muros et à l'ouest de l'Île-de-France par le transilien (ligne L, gare de Bécon les Bruyères).

Le complexe CityZen était détenu par le fonds UniImmo: Deutschland depuis 2013, un des plus gros fonds immobiliers ouverts en Allemagne avec 13 milliards € d'encours, géré par Union Investment. La vente s'est faite en deux lots, le CitiZen A étant acquis par un fonds conseillé par JP Morgan AM, le CitiZen B par La Française Real Estate Managers pour le compte de ses SCPI Épargne Foncière et LF Grand Paris Patrimoine.

Cette acquisition simultanée par deux acheteurs différents auprès d'un seul vendeur a nécessité une belle synchronisation des parties prenantes, ce dont se réjouit Jean-Philippe Vergnol, Executive Director - Head of acquisitions et président de JPMAM France : « Nous sommes ravis d'avoir pu coordonner l'acquisition de cet immeuble et celle de l'immeuble voisin en collaboration avec un investisseur institutionnel français. Nous allons améliorer l'offre de services de l'immeuble dans les prochaines semaines pour attirer sur les trois plateaux vacants (jusqu'à 10 000 m2) de nouveaux locataires à la recherche d'une implantation efficace et d'un coût d'occupation faible pour un actif offrant un tel niveau de confort. La desserte exceptionnelle par les trains de la ligne L du Transilien (nouvelles rames climatisées et fréquence proche de celle d'un métro) attire de plus en plus de candidats recherchant un cadre de vie et de travail agréable à quelques minutes du quartier central des affaires de Paris pour un loyer deux fois inférieur. Cette tendance est confirmée par les prises à bail récentes de grandes entreprises sur le secteur. Le solde de l'immeuble (20 000 m2 environ) est principalement loué long terme à la Coface. Nous poursuivons activement notre recherche d'opportunités d'investissement de taille significative (>50 M€) recelant encore un potentiel de création de valeur. »