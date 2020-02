Union Investment investit plus de 2,8 milliards € en immobilier en 2019

Union Investment est une des plus grosses sociétés de gestion immobilières en Allemagne avec plus de 40 milliards € d'encours immobiliers sur trois continents (Europe, Amérique, Asie-Pacifique). Portée par une conjoncture immobilière exceptionnelle, cette société basée à Hambourg annonce avoir réalisé 28 acquisitions en 2019 pour un montant supérieur à 2,8 milliards €.

Les acquisitions se sont presque équitablement réparties entre les fonds dédiés à la clientèle privée et les véhicules réservés à la clientèle institutionnelle. Le fonds retail Unimmo : Deutschland concentre à lui seul pas moins de 6 transactions pour un montant de 890 millions €. Il faut dire que c'est un des plus gros fonds immobiliers ouverts en Allemagne avec un encours supérieur à 13 milliards €. Par rapport à 2018, le montant des acquisitions immobilières réalisées par Union Investment a augmenté de plus de 20%, et les arbitrages ne sont pas en reste : 19 immeubles ont été cédés pour plus de 830 millions € en 2019.

« Dans un marché caractérisé par des pressions continues sur le capital et des risques croissants, la fiabilité des rendements est un engagement primordial à l'égard de nos clients. En se concentrant sur la croissance durable, notre politique d'investissement reflète clairement cette approche », analyse Jörn Stobbe, le nouveau Président du Conseil de Gestion de Union Investment Real Estate GmbH.

En 2019, Union Investment a privilégié les pays européens les plus stables, au premier rang desquels l'Allemagne bien sûr avec 9 acquisitions pour un montant global de 680 millions €, mais aussi les Pays-Bas (2 transactions pour environ 620 millions €), les pays d'Europe du Nord (4 acquisitions à Helsinki et Stockholm pour 300 millions €) et l'Irlande (3 acquisitions pour 260 millions €). En France, une belle acquisition a été réalisée en mars 2019 avec le 40 rue du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris, un ensemble immobilier à usage mixte bureaux-commerces de 9.700 m2. Quant au Royaume-Uni, Union Investment considère que la frilosité des investisseurs pourrait être de courte durée dans la perspective d'un Brexit enfin sur les rails.

« La stabilité et, dans certains cas, la hausse des valeurs en capital, font de l'Europe une place refuge relativement sûre, même avec une économie modérée. Les marchés européens en forte croissance et à l'offre encore insuffisante conserveront une place centrale dans notre stratégie de croissance à l'avenir », précise Martin J. Brühl, Chief Investment Officer et membre du comité de direction de Union Investment Real Estate GmbH. Londres reste l'un de ces marchés. « Seule véritable ville-monde en Europe, Londres continue d'enregistrer une forte demande d'espaces, malgré le retrait imminent du Royaume-Uni de l'UE. Une fois les incertitudes politiques levées, elle offrira de très bonnes perspectives de croissance sur le plan locatif. C'est pourquoi nous nous préparons activement à réintégrer ce marché. »