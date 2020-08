Une rentrée scolaire pas comme les autres

L'année scolaire 2019-2020 a été plus que particulière pour les élèves comme pour les enseignants et autres. Mais qu'attendre de la rentrée 2020-2021 ?

La Circulaire de rentrée 2020 a été publiée au Bulletin Officiel n°28 du 10 juillet 2020. Elle explique que l'année scolaire 2020-2021 aura quatre objectifs : Protéger la santé des élèves, enseignants et autres professionnels ; Développer l'esprit d'équipe des adultes comme celui des élèves ; Assurer l'inclusion de tous les enfants ; Transmettre les valeurs civiques. La circulaire explique en outre les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs : créations de postes (enseignants, AESH), heures supplémentaires pour l'accompagnement personnalisé/l'aide aux devoirs...Pour la rentrée 2020-2021, les gestes barrières sont maintenus. Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes mais aussi pour les élèves à partir de la classe de sixième dans les espaces clos et ce, même lorsque les règles de distanciation pourront être appliquées. En extérieur, le port du masque sera « à l'appréciation locale ». Si nécessaire, le port du masque pourra être étendu aux élèves de CM1 et CM2 « dans les temps futurs ». Les masques ont d'ailleurs été qualifiés de fourniture scolaire comme les autres par le ministre. Cependant, il a précisé que des stocks de masques seraient prévus dans les écoles notamment pour les familles ayant « des difficultés à en acquérir » a-t-il précisé. Les parents ont eux aussi un rôle à jouer. En cas de fièvre de l'enfant (38°C ou plus) ou encore de symptômes évoquant la COVID-19, ils doivent le garder à la maison. De même, ils doivent porter un masque pour entrer dans les locaux scolaires.La COVID-19 n'étant pas encore maîtrisée en dépit de l'été (les experts du secteur médical s'attendaient à un répit avec la hausse des températures) et des règles sanitaires toujours en place, des syndicats d'enseignants ont demandé le report de la rentrée afin d'avoir plus de temps pour se préparer. Le gouvernement n'a cependant pas accepté la demande de report d'une semaine. La rentrée est donc toujours fixée au mardi 1er septembre pour les élèves et au lundi 31 août pour les enseignants. Lors de la conférence de presse du 26 août, Jean-Michel Blanquer a expliqué que « s'il y avait une reprise très active [de la COVID-19] dans certains endroits, [le gouvernement déclencherait] d'autres mesures préparées mais qui ne sont pas publiées pour l'instant, car pour la rentrée de septembre ce n'est pas nécessaire ». Il a en outre déclaré qu'en cas « de nécessité, [l'État serait] capable de déployer du matériel informatique ». « Nous avons 2 000 ordinateurs prêts » a-t-il ainsi fait savoir.Ce qu'il faut retenir pour cette rentrée 2020-2021 est que le protocole sanitaire tel qu'il a été publié le 10 juillet est toujours en vigueur. En outre, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes y compris les enseignants de maternelle. Les masques sont fournis aux professionnels. En revanche, les familles doivent les acheter/fabriquer elles-mêmes.