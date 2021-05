Une première maison pliable et modulable installée en France

Importé d'Italie, ce type de maison pliable séduit par son faible coût, sa rapidité d'installation et son respect de l'environnement.

Une première en France. À Blotzheim, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, Valery Meyer a décidé de vivre dans une maison pas comme les autres: une maison pliable. Ce logement de 75m² habitables réalisé en bois d'acacia est en cours d'installation et devrait être finalisé dans la semaine à venir.

La maison pliable, c'est le surnom donné à ce logement installé à la manière d'un jeu de construction. Chaque élément est formé à partir de modules munis de leur toit qui se déplient et s'assemblent entre eux. À l'origine du projet, la société italienne A-Fold, qui importe en France ses modules, et le groupe alsacien Baticos, qui se charge de leur assemblage à Blotzheim.

À l'image d'une tente de camping à grande échelle, ce dispositif est entièrement démontable, recyclable et réutilisable à volonté, sans aucun impact sur les sols ni l'environnement. Ainsi, lorsqu'un bâtiment n'est plus utilisé, il est possible de le replier et de le déplacer pour une utilisation ultérieure.

1200 euros hors taxe au mètre carré

Contrairement à une majorité de «Tiny House» fixées sur une remorque, celle construite dans le Haut-Rhin a la particularité d'être montée sur pieux métalliques vissés. Une alternative qui présente un intérêt écologique et pratique en cas de risque sismique, comme l'explique le dirigeant de Baticos, Marcel Mentil. «La fondation sur pieux vissés permet de ne pas esquinter les sols, notamment des endroits à préserver comme des forêts, mais aussi de respecter des normes antisismiques. Car plus il y a du point d'ancrage dans le sol, plus la maison peut bouger».

Panneaux solaires, terrasses, balcons, façade vitrée... Outre la possibilité d'ajouter de nouveaux modules de 15m² par unité, plusieurs options onéreuses sont disponibles pour personnaliser ce type de logement peu commun. Avec un coût standard de 1200 euros hors taxe au mètre carré, le prix de construction de cette maison demeure toutefois nettement moins élevé que le prix moyen au mètre carré dans le Haut-Rhin, estimé à plus de 2000 euros.

Marché en développement

Mais au-delà de son coût attractif, c'est la dimension pratique qui séduit. Nécessitant environ «13 jours de construction» dans de bonnes conditions pour une «maison standard de 75m²», ces maisons pliables «arrivent pratiquement équipées en eau, en électricité et en chauffage, et donc ne nécessitent pas beaucoup de travaux supplémentaires», explique le PDG de Baticos.

«C'est un marché de niche qui a tendance à se développer. Ce sont des gens sensibles à l'environnement qui se dirigent vers ce genre de maisons», poursuit Marcel Mentil. Alors que cette première installation est sur le point d'aboutir et que le secteur n'en est qu'à ses prémices en France, le chef d'entreprise prévoit une centaine de projets dans les deux prochaines années, signe que la demande est là. Et si le style triangulaire ne vous satisfait pas, des maisons au format cubique sont en cours de conception.