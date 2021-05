Une piscine en kit : moins chère et plus rapidement opérationnelle

Depuis maintenant plus d'un an, vous avez dit adieu aux cinés, restos, concerts, théâtres ; etc. Vous avez astiqué, repeint, bricolé, rénové votre intérieur ...Les beaux jours arrivant, peut-être, le temps est-il venu de se préoccuper de l'extérieur ? Et pourquoi pas le doter, à moindre frais, d'une piscine rapide à installer ? La piscine en kit est en effet beaucoup moins onéreuse qu'un bassin traditionnel et beaucoup plus rapide à déployer. Elle pourrait redonner la joie de vivre à toute la famille et faire, durant l'été, de votre habitat « The place to be » pour vos amis, alors que l'on ignore encore quand il sera possible de quitter l'hexagone...

L'inventeur de la piscine en kit est Waterair. Le nom de marque ne le laisse pas supposer, mais, pourtant, le concepteur de ce produit révolutionnaire est français ! C'est en effet André Cholley - le fondateur des piscines Waterair, natif de Seppois-le-Bas, dans le Haut-Rhin - qui, en 1978, dépose le brevet de la première piscine présentant une alternative au modèle en béton ou à la piscine coque. Sa technologie de montage en kit intègre également une ossature en acier. Aujourd'hui, la marque propose une gamme pléthorique de modèles, déclinés dans une multitude de formes, de fonds et de couleurs. Non content d'avoir innové tout en proposant des produits hyper-personnalisables, le groupe Waterair pratique, de surcroit, une politique de prix attrayante qui est 30 à 50 % inférieur aux piscines traditionnelles, avec un tarif moyen de 11 000 euros. Ces prix défiants toute concurrence s'appuient sur le concept du « faire soi-même ». Mais, pour autant, le client peut tout aussi bien choisir de se faire épauler par un professionnel, dans certaines étapes clés du montage.Outre la satisfaction d'avoir réalisé les travaux soi-même, ainsi qu'une économie substantielle générée par l'auto-installation, le propriétaire de piscine en kit jouira aussi beaucoup plus rapidement de son bassin qu'avec une construction traditionnelle. "En fonction du rythme qu'il aura choisi, le client peut monter sa piscine en quelques jours", indique ainsi un représentant de Waterair. Effectivement, les piscines « prêtes à l'emploi » viennent rafraichir l'ambiance de votre sweet home en seulement quelques semaines. Un résultat qui est rendu possible grâce, d'une part, à la technologie brevetée de panneaux en acier ondés, qui constituent l'ossature du bassin ; et, d'autre part, de l'important maillage commercial que Waterair a mis en place sur tout le territoire... Quel que soit son lieu de résidence, le Français qui rêve d'une piscine pas chère et rapide trouvera un Waterair près de chez lui ! La piscine sera, bien sûr, livrée avec un manuel de montage. Il y a même une application mobile guidant l'utilisateur lors des grandes étapes du montage. Les piscines en kit peuvent enfin être installées sur tous les types de terrains naturels, quelles que soient leurs tailles ou leurs inclinaisons ; ce qui constitue un casse-tête de moins au moment de définir l'emplacement de son bassin... !