Une performance annualisée de 4% au 1er semestre 2021 pour les SCPI (ASPIM-IEIF)

L'ASPIM et l'IEIF viennent de publier leur synthèse semestrielle des performances des fonds immobiliers non cotés (SCPI, OPCI, SCI). Malgré l'incertitude du contexte général, on observe une remarquable stabilité du rendement global de ces produits d'épargne au 1er semestre 2021. Les SCPI affichent une performance de 2%, soit 4% en rythme annualisé.

2% de rendement global au S1 2021, dont 2,1% de distribution et -0,1% d'évolution du prix de part.

L'ASPIM note une « remontée du taux de distribution sur un an » à 2,1% pour les SCPI, mais le marché n'a pas tout à fait retrouvé les niveaux pré-Covid. Dans le détail, ce taux de distribution de 2,1% (soit 4,20% en rythme annualisé) est légèrement supérieur au taux de distribution de 2020 (4,18%) et très proche des taux de distribution observés en 2018 (4,34%) et 2019 (4,40%). Du côté des évolutions de prix de parts, le bilan est légèrement négatif à -0,1% sur le semestre, probablement en raison de la consolidation des marchés secondaires des SCPI à capital fixe, les SCPI à capital variable ayant dans leur immense majorité soit connu une stabilité du prix de part, soit une revalorisation au cours de la période. Si cela se confirme, il s'agirait d'un phénomène temporaire qui devrait être rattrapé dans les trimestres à venir.

Les SCPI ont collecté 3,63 milliards € et investi 3,1 milliards € sur les marchés immobiliers

Au 1er semestre 2021, les SCPI tirent profit d'une forte dynamique commerciale, comme l'observait l'ASPIM dans sa dernière publication au mois de juillet. Pas moins de 3,63 milliards € ont été collectés sur ces produits d'épargne, dont 1,68 milliard € au 1er trimestre et 1,95 milliard € au 2ème trimestre. Confirmant la capacité des gérants à investir la collecte, l'ASPIM estime à 3,1 milliards € les montants engagés par les SCPI sur les marchés immobiliers au cours du 1er semestre. C'est un chiffre en léger retrait par rapport à S1 2020 (3,5 milliards € investis), mais proche du niveau de collecte. Dans le détail, la majorité des acquisitions concerne l'immobilier de bureau (63%), la santé et l'éducation montant sur la seconde marche du podium (16%), suivie par le commerce (9%), puis l'hôtellerie et les loisirs (4%), la logistique et les locaux d'activités (3%), les locaux mixtes (3%), le logement et les résidences gérées (2%). Les SCPI ont réalisé 38% de leurs acquisitions à l'étranger, à part quasiment égale avec l'Île-de-France (39%, dont 5% à Paris intra-muros), les marchés domestiques régionaux représentant quant à eux 23% des volumes engagés. Concernant l'immobilier hors frontières, l'Allemagne se maintient en première position avec 15% des montants investis, suivie par le Royaume-Uni (9%), puis l'Espagne (4%) et l'Irlande (3%).