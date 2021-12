Une hausse de la taxe foncière pourrait pousser 67% des Français à déménager

Il n’y a pas que la recherche de surface et d’espaces verts qui motivent les Français à quitter leur ville. Ils sont prêts à faire de même si la fiscalité locale devait s’envoler.

On le sait, la fiscalité en général et la fiscalité immobilière en particulier est un sujet chatouilleux pour les Français. Et maintenant que la taxe d’habitation est en passe de disparaître pour tous les Français (du moins pour la résidence principale), tous les regards se tournent vers la taxe foncière . Et les craintes sont grandes de voir celle-ci s’envoler afin de compenser le manque à gagner fiscal que subissent les collectivités locales. C’est ainsi que selon un sondage réalisé avec Poll&Roll pour la néo-agence immobilière Liberkeys, 67% des Français sont prêts à quitter leur ville si la taxe foncière était amenée à augmenter sensiblement .

Une proportion plutôt étonnante qu’il faut relativiser: seuls 58% des ménages sont propriétaires qui sont les seuls à être soumis à cette taxe foncière... Mais ce qui est vrai, c’est qu’en dix ans, cet impôt local (hors taxe sur les ordures ménagères ) a progressé de près de 28% selon l’observatoire national mis en place par l’Union nationale des propriétaires immobiliers . Une hausse trois fois plus forte que celle des loyers (+9,7%) ou de l’ inflation (+8,9%) sur la même période.

Dans le détail, 12% des Français sont très chatouilleux sur le sujet et déclarent être prêts à bouger même si la hausse de cette taxe est inférieure à 10%. Le contingent le plus important des mécontents concerne les hausses de 10 à 49% qui feraient déménager le tiers des ménages. Ils sont ensuite 15% à souhaiter aller voir ailleurs si l’augmentation est de 50 à 99% et 7% qui ne réagiront qu’à partir d’un doublement de leur taxe. Seuls 18% des sondés se déclarent non concernés par la taxe foncière (bien moins que la réalité) et 15% restent stoïques affirmant que ces hausses ne seraient pas un motif de déménagement .

Préoccupés par la sécurité

Par ailleurs, au-delà de la fiscalité pratiquée dans leur ville, les sondés se montrent attentifs à la politique locale. Leurs sujets de préoccupation majeurs? La sécurité (54%), loin devant l’environnement (33%) et la propreté (30%). Un trio de tête que l’on retrouve partout mais dans un ordre variable. Ainsi, à Paris, la sécurité arrive en tête (58%) devant la propreté (37%) et l’environnement (27%). Dans le nord de la France, on retrouve toujours la sécurité en première place (52%), mais cette fois suivie de l’environnement (34%) et de la propreté (28%). Enfin, dans le Sud comme dans la capitale, la sécurité se hisse au sommet du classement (56%), précédant dans le classement l’environnement (35%) et la propreté (30%).

Concernant l’étiquette politique de leur ville, ils sont là aussi 67% à déclarer la connaître et 35% à affirmer que cette donnée est un critère de choix de résidence important, voire extrêmement important. Un chiffre qui culmine à 47% dans la capitale, alors que dans le nord et le sud de la France, respectivement 72% et 64% des habitants déclarent ne guère s’en soucier. Ils restent au global tout de même 42% à se dire prêts à déménager malgré tout si l’action politique menée dans leur ville s’avérait contraire à leurs valeurs.