Une ex-SDF bâtit son propre chalet pour 10.000 € et se bat pour le garder

Enora vit dans un petit chalet en bois qu’elle a elle-même conçu, au nord de Nantes, après avoir été sans abri pendant trois ans.

Ce chalet de 18 m², aux Chesneaux, un lieu-dit isolé de la commune des Touches, en Loire-Atlantique (44), Enora, ancienne sans-abri, l’a dessiné elle-même. Elle l’a ensuite construit avec un ami menuisier charpentier. Rien ne la prédestinait pourtant à devenir une architecte en herbe. Après avoir grandi en HLM à Nantes, elle est ensuite devenue SDF pendant trois ans, explique Actu.fr , et vivotait dans divers endroits avec sa caravane.

La trentenaire devient aide à domicile et acquiert un terrain de 2200m², qui s’apparentait à une véritable « friche » et à un « champ de ronces dans lequel il y avait des déchets d’amiante, de ferraille », décrit-elle à Actu.fr . Elle entreprend ensuite la réalisation de son chalet démontable et sans fondation en 2018. Une construction qui lui coûte 10.000 €, sans les panneaux solaires, qui produisent l’électricité de son habitation.

L’histoire ne se termine pas ici. La municipalité l’attaque en justice en mars 2022 pour non-respect des règles d’urbanisme. Au total, trois chefs d’accusation: «Exécution de travaux non autorisés par un permis de construire», «Infraction aux dispositions du Plan local d’urbanisme (PLU)» et «Installation irrégulière de caravane pendant plus de 3 mois par an».

Une amende de 200€

La jeune femme de 37 ans gagne contre la mairie. Elle peut conserver son chalet alors que la municipalité exigeait sa déconstruction mais l’infraction aux dispositions du PLU et la non-déclaration de l’installation de la caravane ont été retenues. Le tribunal la condamne à une amende de 200€, dont 100€ avec sursis. « Je suis tombée sur une juge très humaine, qui s’est vraiment montrée intéressée par mon histoire. J’ai donc eu des circonstances atténuantes: mon passé de SDF, ma mère malade et aussi le fait que j’aie vraiment purifié ce terrain qui était une friche », explique-t-elle.

La maison d’Enora pourra donc connaître de belles années devant elle. Tout en sobriété, elle représente un cocon pour la jeune femme qui assurait à sa maîtresse, lorsqu’elle était enfant, vouloir vivre dans un champ plus tard. Enora a toujours aspiré à vivre en proximité avec la nature. C’est chose faite puisqu’elle recueille l’eau de pluie pour faire la vaisselle et la cuisine et se sert de l’eau de l’étang pour le jardin. Des toilettes sèches installées près du chalet font office de W.-C.. Le chalet étant bien isolé, Enora ne débourse que 80 € par an pour se chauffer. Il ne manque plus qu’une boîte à lettres qu’Enora espère obtenir de la municipalité pour avoir une adresse postale.

Un mode de vie choisi certes mais aussi contraint par la flambée des prix de l’immobilier qui ont augmenté de 16% en l’espace d’un an en Loire-Atlantique ( environ 2 911 €/m² selon les statistiques du Figaro immobilier réalisées avec Yanport) .