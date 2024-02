Une collecte de plus de 50 millions d’euros en 2023 pour la SCPI LOG IN

Lancée en septembre 2022, la SCPI LOG IN a réalisé son premier exercice complet dans un contexte immobilier plombé par la hausse des taux d’intérêt. Ce qui a été un handicap majeur pour les SCPI traditionnelles disposant d’une ancienneté importante sur le marché et ayant acquis beaucoup d’actifs en haut de cycle a au contraire, permis aux véhicules récents – comme LOG IN – de booster leur rentabilité grâce à l’absence de stock immobilier historique et aux acquisitions réalisées dans d’excellentes conditions en 2023. La SCPI LOG IN a collecté plus de 50 millions d'euros l’année dernière, doublant sa capitalisation en un an. Avec 6,21% de taux de distribution, elle a également rejoint l’année dernière le club très fermé des SCPI distribuant plus de 6% à leurs associés.

La collecte des SCPI s’est concentrée sur les véhicules récents en 2023

Dans un cycle baissier sur l’immobilier, amorcé dès la fin de l’année 2022 sous l’effet des politiques restrictives des banques centrales, la collecte des SCPI a fortement ralenti au cours de l’année 2023 . Selon l’ASPIM, elle a baissé de 52,7% sur les 9 premiers mois de l’année, soit 4,82 milliards d'euros contre 10,20 milliards d'euros sur la même période de 2022. Néanmoins, la situation est loin d’être homogène selon les véhicules et les sociétés de gestion .

Depuis plusieurs trimestres, on constate une polarisation de la collecte en faveur des SCPI récentes et au détriment des SCPI « historiques ». Cette situation est bien illustrée par le cas de la SCPI LOG IN lancée en fin d’année 2022, dont la collecte nette a atteint 57,8 millions d'euros en 2023 , faisant plus que doubler sa capitalisation en un an : 107,9 millions d'euros de capitalisation au 31/12/2023 contre 50,1 millions d'euros au 31/12/2022. Rien qu’au 4ème trimestre 2023 – qui aura sans doute été l’une des périodes les plus creuses de l’année pour le marché des SCPI – la SCPI LOG IN a collecté 10,4 millions d'euros sans aucun retrait à servir en face .

Cette collecte dynamique a permis à LOG IN de profiter d’un marché immobilier favorable aux acquéreurs pour investir ses capitaux . Alors qu’elle avait commencé l’année 2023 avec seulement deux actifs en portefeuille (un entrepôt logistique et un local d’activités espagnols achetés fin décembre 2022 pour un montant total de 23,5 millions d'euros, hors droits), elle finit l’exercice avec 9 actifs pour une valeur proche de 90 millions d'euros . Au 31/12/2023, quatre pays européens sont représentés dans l’allocation :

l’Espagne à 39% ;

le Royaume-Uni à 28% ;

l’Italie à 24% ;

l’Allemagne à 9%.

En termes sectoriels, la logistique pèse pour 33% du portefeuille et les locaux d’activités et sites de production pour 67% .

Un taux de distribution supérieur à 6% en 2023

Au titre de son premier exercice complet, la SCPI LOG IN a extériorisé un taux de distribution brut de fiscalité étrangère de 6,21% . Ainsi, elle fait partie de la quinzaine de SCPI qui auront dépassé 6% (brut) de rendement en 2023, alors que la moyenne du marché des SCPI reste autour de 4,50% brut, selon l’ASPIM.

Ce taux de distribution particulièrement élevé pour la SCPI LOG IN dès sa première année d’existence montre qu’ elle a effectué des acquisitions rentables , profitant d’un contexte où les vendeurs étaient parfois contraints à des ventes forcées. Certains actifs ont pu être acquis en dessous de leur valeur d’expertise , comme le montre l’appréciation de la valeur de reconstitution de la SCPI LOG IN en 2023 (+2,8%).

Ainsi, l’année 2024 démarre dans un contexte favorable pour la SCPI LOG IN , selon le président de la société de gestion Theoreim , Romain Welsch, qui fait part de sa confiance pour l’avenir de ce véhicule immobilier : « Les actifs industriels et logistiques disposent d’excellents fondamentaux. La poursuite du développement de l'e-commerce et la réindustrialisation de l’Europe sont constitutives de dynamiques puissantes pour ce secteur immobilier qui offre de bonnes perspectives pour les prochaines années. La SCPI LOG IN continuera à profiter des bonnes conditions du marché à l’investissement pour poursuivre, en 2024, le déploiement de ses capitaux au travers de l’immobilier logistique et industriel. Elle profitera de cette dynamique pour poursuivre sa diversification géographique en Europe , entamée dès son lancement en octobre 2022, et accroître sa diversification locative ».

Theoreim, SAS au capital de 128.256€. RCS Paris: 882 005 622. Siège Social 105-109 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris. Theoreim est agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille le 11 septembre 2020 sous le numéro GP-20000030. Titulaire de la carte professionnelle portant les mentions «Gestion Immobilière» et «Transactions sur immeubles et fonds de commerce» numéro CPI FRF000861 délivrée le 2020 par la CCI de Paris Ile-de-France, et garantie par la société Allianz Global Corporate & Specialty. Adhérent de l’ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier).