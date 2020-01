Une annonce immobilière provocante accélère-t-elle la vente de votre bien? (Crédits photo : Adobe Stock - )

En titrant son annonce «Charmante maison dans un coin pas encore colonisé par les citadins», un vendeur fait preuve d'humour pour vendre son bien. Efficace?

Tous les moyens sont bons pour accélérer la vente d'un logement. Désespéré de ne pas trouver d'acquéreur pour sa maison située dans la Nièvre (58), un particulier a décidé, au bout d'un an, de rédiger lui-même l'annonce sur le site Leboncoin. Avec un ton volontairement provocateur. C'est le cas du titre: «Charmante maison familiale dans un coin pas encore colonisé par les citadins». Mais aussi des premières lignes de la description: «Vous habitez Paris et vous ne pouvez plus encadrer les Parisiens?» ou encore «Aucun Big Fernand (enseigne de restauration rapide dont le siège social est à Paris) ne devrait s'y installer avant deux ou trois siècles».

N'allez pas croire qu'il s'agisse d'un Nivernais rancunier contre les Parisiens? Que nenni! Le vendeur est lui-même Parisien. Le comble? «Je pense que ma maison peut attirer des Parisiens qui l'utiliseraient comme une résidence secondaire», explique Éric qui espère «pouvoir compter sur leur humour». «Il n'y a aucune contre-vérités dans mon annonce, souligne-t-il. J'ai simplement adopté un ton humoristique pour sortir des sentiers battus». Utiliser la «rivalité» entre les grandes métropoles et les zones rurales pour vendre plus rapidement son logement est-ce un bon filon?

Deux semaines après avoir publié son annonce décalée, ce particulier désormais installé en Bretagne comme une partie de sa famille, a pu effectuer quelques visites. Notamment de la part de Parisiens. «Mon annonce les a amusés», glisse-t-il. Mais aucune offre a la clé. «Cette méthode est à double tranchant. Il faut un vrai talent pour attirer l'œil des acheteurs sinon ce style décalé peut créer une frustration, explique Laurent Vimont, président de Century 21. La photo reste l'outil le plus efficace».

Et dans ce domaine, mieux vaut habiter à proximité de la mer ou de la montagne ou bien d'un bassin d'emploi. Car, pour les villes ou villages plus isolés, les surprises sont rarement bonnes. La preuve: en un an, le prix de vente affiché pour cette maison de 155 m² (Loi Carrez) de Villiers-sur-Beuvron (voir son descriptif ici) a baissé de 10.000 euros et s'élève désormais à 105.000 euros.

Pour se donner une chance d'attirer le chaland, le vendeur a cru bon de rajouter quelques précisions toujours avec une bonne dose d'humour. «À 15 kilomètres de la première ville qui ne vous donnera pas l'impression d'être revenu en 1978». Quant à la gare SNCF la plus proche, celle de Clamecy (58), elle est desservie par le TER qui vous emmène jusqu'à Paris Bercy. «C'est donc un jeu d'enfants de se replier à la campagne après avoir vu un concert d'Aerosmith ou des Enfoirés», écrit le vendeur. Il vous faudra tout de même patienter près de 4 heures avant d'arriver à bon port. En voiture, comptez un peu moins de trois heures «si vous partez le dimanche matin au lever du jour».