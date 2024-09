Une ancienne propriété de Clint Eastwood à vendre pour 19 millions d’euros

Avis aux fans de Clint Eastwood. Une propriété où le réalisateur renommé s’est établi pendant son mandat de maire en Californie cherche son nouveau propriétaire.

C’est un fait peu connu. Clint Eastwood a été élu maire de Carmel-by-the-Sea, en Californie, en 1986. Il a choisi de se présenter parce que la maire sortante était « trop distante » des habitants et elle « avait l’habitude de tricoter pendant les réunions publiques ». Pendant son mandat qui a duré deux ans, il a pris des décisions peu communes comme la suppression de l’interdiction de la vente publique de crème glacée ou l’opposition à un projet de route à péage qui aurait coupé une plage californienne. Il a occupé durant ces deux ans une maison de style néo espagnol. Cette demeure est actuellement en vente pour 21 millions de dollars , soit 19 millions d’euros.

La plage au pied de la maison

Le réalisateur de La Mule , Sully , Invictus ou encore Gran Torino , a vécu dans cette maison construite en 1924, qui surplombe l’océan. La propriété est composée de pierres d’origine locale et d’un toit en tuiles d’argiles. Elle est dotée de quatre chambres dont deux suites avec douche et baignoire, d’une salle de cinéma (pour visionner les films du réalisateur à succès), d’une cour intérieure et d’un garage en pierres pouvant accueillir deux voitures. Les plafonds voûtés avec des poutres en bois apparentes font le charme de la propriété. Cerise sur le gâteau, une allée mène directement de la maison à la plage, via la porte latérale.

Depuis le départ du réalisateur renommé, la maison a connu d’autres embellissements: Frédéric O’Such, un investisseur à la retraite de 80 ans, qui est l’actuel propriétaire des lieux, a ajouté un cave à vin à température contrôlée au sous-sol, a renforcé les fondations pour la rendre résistance aux tremblements de terre et a remplacé les toits et les fenêtres, note The Wall Street Journal. Il a meublé l’intérieur dans le style Arts and Crafts, un mouvement artistique britannique dont l’esprit se rapproche de l’Art nouveau, décliné à l’ensemble des objets, même ceux du quotidien. Aujourd’hui, il souhaite quitter les lieux pour déménager dans une maison de retraite.

Le prix de 21 millions de dollars, auquel la maison est proposée, serait-il trop élevé? La demeure ne nécessite pas de travaux, elle est comme neuve. Une maison attenante à la propriété d’O’Such s’est vendue 28 millions de dollars récemment. De même pour une autre maison voisine, la Butterfly House, qui est partie à 29 millions de dollars. La demeure qui a vu passer Clint Eastwood serait donc affichée au prix du marché, pour ce qui concerne les biens de luxe en tout cas.