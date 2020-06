Une aide de 150 euros pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ou leur crédit

Plusieurs ménages connaissent des retards de paiement malgré les aides du gouvernement mises en place au début du confinement.

Malgré la prise en charge des salaires par le gouvernement grâce au chômage partiel, plusieurs Français ont encore du mal à payer leur loyer. Le ministre chargé du Logement lui-même le reconnaît. «La hausse des impayés de loyers est une réalité que je n'ignore pas. Elle est d'ailleurs profonde puisque certaines familles continuent à payer leur loyer mais réalisent pour cela d'autres sacrifices», affirme Julien Denormandie.

Pour y remédier, Action Logement, en lien avec le ministère chargé du Logement, mobilise une enveloppe de 100 millions d'euros en leur faveur. D'un montant de 150 euros, cette aide mensuelle pourra être sollicitée une seule fois par ménage et sera valable pendant une durée maximum de deux mois.

Elle est effective dès maintenant avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020. «Nous avons souhaité avec les partenaires sociaux venir en aide aux ménages les plus fragiles qui, malgré les dispositifs de soutien comme le chômage partiel, rencontrent des difficultés pour payer leur loyer. Ces aides doivent permettre d'éviter que la crise sanitaire et économique se transforme en crise sociale», affirme Julien Denormandie.

Sont concernés les propriétaires, qui doivent rembourser leurs prêts, les locataires dans le privé et les occupants de HLM. Pour en bénéficier, vous devez être salarié du privé ou chômeur et remplir plusieurs conditions. Les employés ne doivent pas gagner en temps normal plus d'un smic et demi. Ensuite, ils doivent avoir perdu au moins 15% de leurs revenus à cause des mesures de confinement mises en place à partir de mi-mars contre le coronavirus.

Les bénéficiaires peuvent s'adresser au service social de leur entreprise ou faire directement la demande sur le site Internet d'Action Logement ou contacter la plateforme «SOS Loyers impayés» au 0805 16 00 75. «Les partenaires sociaux portés par la vocation d'utilité sociale du groupe s'engagent à accompagner les salariés impactés et fragilisés par la crise sanitaire et à contribuer à prévenir les défaillances de paiement des loyers», assure Bruno Arcadipane, président d'Action Logement.