Un village italien, «sans Covid», vend des maisons à 1 euro

Pour attirer de nouveaux propriétaires, la mairie de Cinquefrondi (sud de l'Italie) affirme aussi qu'aucun cas de Covid-19 n'a été signalé.

Pour attirer des habitants, de plus en plus de villages adoptent la même stratégie: leur proposer d'acheter des maisons à 1 euro. En échange, ils doivent s'engager à remettre sur pied ces demeures, très souvent à l'abandon depuis plusieurs années. C'est le cas notamment à Roubaix ou à Liverpool. En Italie, ces démarches se multiplient dans les zones rurales. Et la crise ne les a pas mises à l'arrêt. Bien au contraire.

À Cinquefrondi, commune de la région de Calabre (au sud de l'Italie, dans la pointe de la «Botte», voir la carte ci-dessous), le maire a décidé de mettre en vente des demeures pour une somme symbolique, raconte CNN. «Trouver de nouveaux propriétaires pour les nombreuses maisons abandonnées que nous avons est un élément clé de l'opération «Beauty» que j'ai lancée pour rénover des quartiers dégradés et à l'abandon de la ville», explique Michele Conia.

En contrepartie, les acheteurs doivent verser une assurance annuelle de 250 euros jusqu'à la fin des travaux qui, d'ordinaire, durent trois ans maximum. Si le chantier n'est pas terminé à temps, les propriétaires devront payer une amende de 20.000 euros. Ce montant équivaut, selon l'édile, au coût de la rénovation de ces maisons dont la surface est comprise entre 40 et 50 m². Un tarif peu élevé pour des demeures «instables et risquées». L'explication? Le coût de la main-d'œuvre et des matières premières est «bon marché».

Pour convaincre définitivement les intéressés, Michele Conia affirme que son village n'a signalé aucun cas de Coronavirus parmi ses habitants et est situé dans une région qui enregistre l'un des taux de contagion les plus faibles de l'Italie. Reste à savoir si cet argument saura séduire des candidats. Car l'offre au demeurant alléchante peut se transformer en flop. C'est ce qui est arrivé à un village de Sicile: après avoir échoué à les vendre pour un euro, la municipalité de Cammarata a dû se résoudre à les offrir. Pas sûr que cette différence d'un euro attire plus d'intéressés.