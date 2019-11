Un village de Sicile offre des maisons après avoir échoué à les vendre pour un euro

En contrepartie, les nouveaux propriétaires s'engagent auprès de la commune de Cammarata à rénover la maison dans les trois ans après la date d'acquisition.

Comment repeupler sa commune isolée dans les montagnes face aux villes plus grandes et plus attractives? Après avoir échoué à attirer suffisamment d'investisseurs avec des maisons à un euro, Vincenzo Giambrone, le maire de Cammarata, au sud-est de la Sicile, a décidé de pousser la logique encore plus loin en offrant des maisons abandonnées.

«Je ne supporte pas de voir ce magnifique vieux centre historique se vider et se transformer en ruine. Les propriétaires sont inconscients, ils ne se rendent pas compte des dommages qu'ils causent en abandonnant leurs habitations et en refusant de restaurer leurs vieilles maisons. Ils laissent une profonde cicatrice dans le paysage urbain, sans compter les dangereux risques d'effondrement», confiait ainsi Vincenzo Giambrone à la chaîne américaine CNN.

Mais attention: pour acquérir l'un de ces bâtiments en pierre, il faut être prêt à rénover entièrement la bâtisse dans les trois ans suivant l'acquisition. Après avoir fait valider leur proposition de rénovation par la mairie, les nouveaux propriétaires devront verser un dépôt de garantie de 5000 euros, qui ne sera rendu qu'une fois les travaux terminés.

Maison privée, chambres d'hôtes, hôtels, commerces... Les possibilités sont nombreuses pour offrir une nouvelle vie aux maisons abandonnées de Cammarata. Le maire de la petite ville sicilienne a cependant indiqué qu'il favoriserait l'emménagement des jeunes couples, s'engageant même à leur verser un bonus de 1000 euros en cas de naissance dans les premières années d'installation.

Une douzaine de maisons sont actuellement disponibles, a précisé l'élu natif de la commune, qui seront bientôt rejointes par une centaine de maisons, toutes situées dans la partie la plus ancienne de Cammarata.

Une stratégie «gagnant-gagnant»

Loin d'être une opération inédite, brader des maisons est une stratégie qui a déjà été adoptée par plusieurs villes italiennes délaissées par leurs habitants, à l'image de Sambuca en Sicile, Zungoli en Campanie ou encore Ollolai en Sardaigne. En tout, ce sont 2000 villages historiques qui pourraient finir par disparaître, faute d'habitants.

Pour Éric Allouche, directeur exécutif du réseau d'agences immobilières Era France, ces opérations «maisons gratuites» restent une solution intéressante pour redonner vie à des zones reculées. «Qu'est-ce que l'on a à perdre, puisque ces maisons sont abandonnées et tombent en ruine? C'est du gagnant-gagnant entre la mairie et les nouveaux habitants.»

Ancienne zone industrielle, population vieillissante, absence de commerces dans la commune, isolement géographique... Les raisons sont multiples pour expliquer la désertification des petites villes, souvent rurales, au détriment des grandes villes. Un problème qu'on ne retrouve d'ailleurs pas qu'en Sicile et en Italie, mais aussi en Europe, à l'image de Roubaix ou de Liverpool.

«Au-delà de l'aspect pratique et légal de cette initiative, il faut se poser la question de l'aménagement du territoire. C'est déjà méritant d'essayer d'attirer du monde en étant créatif, mais il faut que cela crée un tissu local pour pérenniser cette nouvelle dynamique territoriale», poursuit Éric Allouche.

Pour cela, ajoute-t-il, impossible d'opérer sans l'appui des pouvoirs publics: «Ces communes méritent d'être soutenues par l'État, qui doit travailler en étroite collaboration avec elles pour éviter des décisions centralisées et trouver des solutions au cas par cas.»

En France, la commune peut acquérir un bien immobilier laissé à l'abandon sous certaines conditions, rappelle le site SeLoger.com. Après avoir mené une enquête pour retrouver ses éventuels propriétaires, la mairie dresse un procès-verbal provisoire constatant l'état d'abandon ainsi que la nature des travaux nécessaires pour le rénover. Au bout de trois mois, un procès-verbal définitif permet l'adoption du bien.

La commune peut aussi procéder à une acquisition de plein droit de biens sans maître, issue d'une succession ouverte depuis plus de trente ans ou à une acquisition de biens détenus par un propriétaire disparu ou inconnu. Une enquête préalable est alors indispensable auprès des voisins, du cadastre, des notaires ou encore auprès de France Domaine.