Une récente étude du think tank Terra Nova prévoit une baisse de 20% des prix de l’immobilier. Une aubaine pour les acheteurs et surtout les jeunes ménages modestes. Cette baisse des prix s’explique en partie par la hausse des taux d’intérêt. Explications.

Un think tank prévoit une baisse de 20% de l'immobilier-iStock-JacquesPALUT

Les prix de l’immobilier en chute de 20% ?

Selon le think tank Terra Nova, les prix de l’immobilier vont enfin baisser ! Dans une étude parue le 30 mai dernier, intitulée L’immobilier va baisser… Tant mieux ?, le think tank prévoit une baisse des prix du marché de 20%. Terra Nova désigne la hausse des taux d’intérêt comme premier responsable du phénomène. En effet, avec la hausse des taux, les ménages rencontrent plus de difficultés à accéder à des crédits immobiliers et donc à acquérir des biens. Résultat, la demande diminue, faisant chuter les prix. Soit l’exact opposé de la tendance de cette dernière décennie. Les taux d’intérêt avaient fortement diminué, notamment grâce à certaines aides gouvernementales comme le prêt à taux zéro, et avaient finalement entraîné une hausse considérable des prix du marché.

Une aubaine pour les jeunes ménages aux revenus modestes

Les prix de l’immobilier ont déjà commencé à baisser dans certaines villes. Les premiers biens impactés se situent dans des zones géographiques peu demandées. Les logements anciens sont également déjà concernés, car peu populaires en raison des rénovations énergétiques à effectuer. Cette diminution des prix est une aubaine pour les acheteurs. En particulier les jeunes ménages modestes. En quarante ans, le nombre de propriétaires de cette catégorie a été divisé par deux. Le think tank Terra Nova demande donc au gouvernement de ne pas s’opposer à la baisse des prix du marché, malgré les pressions des vendeurs. Ces derniers se plaignent du faible rendement des loyers comparé à la valeur de leurs biens. Mais Terra Nova rappelle que ce rendement paraît faible seulement parce que les valeurs de l’immobilier sont trop élevées. En chutant de 20%, l’équilibre est donc retrouvé.

Le marché immobilier bloqué sans une baisse des prix

Selon Pierre Arnaud Mazzanti, directeur général du réseau de mandataire immobilier The Door Man, le marché de l’immobilier est actuellement bloqué. Seule une baisse entre 15 et 20% des prix pourrait débloquer la situation. « La problématique, c’est la rencontre entre le vendeur et l’acquéreur. Aujourd’hui, un acquéreur perd 30 % de capacité d’emprunt pour la même mensualité de crédit. Du coup, les prix doivent baisser de 15 à 20 % si on veut que les vendeurs et les acquéreurs se rencontrent de nouveau. C’est mathématique. C’est l’acquéreur qui fait le marché », analyse-t-il au micro de Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Les vendeurs ont donc tout intérêt à ne pas s’opposer à cette baisse du marché, même si cela signifie une potentielle diminution de leur patrimoine. Terra Nova prévoit que les vendeurs s’opposent également à la construction de nouveaux logements. « Que les prix montent ou baissent, nous avons besoin de plus de logements, avec une meilleure efficacité énergétique », conclut Terra Nova.