Un studio meublé et équipé à Paris à moins de 100.000 euros? Oui, sur 6 m²

Un vrai tour de force: ce propriétaire qui vend un logement parisien de 6m² pour 99.900 euros a réussi à y installer une cuisine équipée, salon, coin repas et salle d'eau.

À une période où accéder à la propriété n'a jamais été aussi difficile, notamment pour les ménages modestes, disposer d'un logement indépendant à Paris pour moins de 100.000 euros a de quoi faire rêver. C'est pourtant ce que semble proposer cette petite annonce publiée sur un site destiné aux particuliers (PAP). Mais en immobilier, moins encore qu'ailleurs, la place pour le rêve est limitée. Avec un budget de 99.900 euros, il faudra vous contenter de 6 mètres carrés habitables dans le quartier de la Chaussée d'Antin (Paris 9e), non loin des locaux du Figaro. À 16.650 €/m², l'affaire fait déjà beaucoup moins fantasmer... D'autant qu'avec cette surface, pas la peine de compter en faire un bon investissement locatif. Rappelons qu'à moins de 9 m² (ou de 20 m3, s'il y a une belle hauteur sous plafond), la location de logement est interdite.

Reconnaissons pourtant que sur le segment des micro-logements vendus au prix fort, ce propriétaire a fait plus d'efforts d'aménagement et vend son studio entièrement équipé. Il a réussi le tour de force d'installer dans ce mouchoir de quoi faire office de salon, un coin repas, une cuisine équipée et une salle d'eau. On y trouve notamment une cabine de douche avec WC, un réfrigérateur, une plaque à induction et même un lave-linge, un micro-ondes ou une planche à repasser avec son fer. Évidemment pour se servir de tout cela, il faut passer son temps à déplacer les éléments, ouvrir ou fermer la table pliante, plier et déplier le fauteuil/lit etc. Et le tout a été refait il y a moins de 10 ans, ce qui change là encore de ces placards à balais dans un état indescriptible vendus à plus de 12.000€/m².

25 euros de charges par mois

Et pour ceux qui seraient prêts à faire le saut vers ce genre de micro-logement, sachez qu'il présente d'autres avantages: les charges courantes trimestrielles sont annoncées à 71 euros et en empruntant sur 25 ans, le remboursement de crédit sera inférieur à 400 euros par mois. Et il n'y a même pas besoin de jouer les sportifs pour accéder au logement puisqu'il est desservi par un ascenseur, là encore, un luxe pas si commun. Mais outre son exiguïté, ce logement souffre de même d'un autre défaut pour les (nombreux) amateurs d'appartements très lumineux: son unique fenêtre donne sur le puits de lumière de l'immeuble, ce qui ne garantit ni une belle vue, ni un ensoleillement optimal.