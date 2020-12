Un projet de maison en conteneurs à vendre pour 3,5 millions de dollars

Conçue par un cabinet londonien, cette construction atypique doit être installée à proximité du parc national californien de Joshua Tree.

C'est ce qui s'appelle du recyclage vendu au prix fort. Présenté dès 2017, ce projet de logement pour le moins atypique n'a toujours pas été réalisé mais il vient d'être proposé à la vente par le réseau immobilier Engel&Völkers moyennant la coquette somme de 3,5 millions de dollars (2,85 millions d'euros). Ces vues d'artiste sont censées devenir réalité à partir de la mi-2021. Conçu par le cabinet d'architecte britannique Whitaker studio, ce décor de science-fiction doit être installé en Californie dans le secteur de Monument Manor, tout près du parc national de Joshua Tree.

Surnommée Starburst House (au choix maison-étoile ou maison-feu d'artifice), cette construction sera réalisée par un assemblage de conteneurs maritimes. Son plan en étoile sans la moindre porte intérieure et ses multiples «tubes» doivent permettre de profiter des meilleures vues du spectaculaire paysage des alentours tout en garantissant le maximum d'intimité pour les occupants en jouant avec les rochers des alentours. L'ensemble est prévu pour accueillir trois chambres et s'installe sur un très vaste terrain de 36 hectares. Il se complète d'un garage, lui aussi réalisé avec un conteneur, entièrement recouvert de panneaux solaires pour alimenter la maison en électricité.

Show-room architectural

À en croire l'annonce de mise en vente, cette demeure est idéale «pour observer les étoiles, pour les amateurs de chevaux et ceux qui recherchent la tranquillité pour leurs pratiques spirituelles, méditatives ou de yoga». Les amateurs d'étoiles et de yoga fortunés seront sans doute à privilégier... Les concepteurs du projet ont d'ores et déjà prévu qu'en attendant la vente définitive, les lieux pourront faire office de galerie voire de show-room architectural.