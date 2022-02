Un paravent en bois coulissant pour gagner des m² dans un studio

Dans les studios, la cuisine, la salle de bain et le lit semblent souvent entassés les uns sur les autres. En Australie, un architecte a donné une sensation d’espace à un appartement.

C’est un véritable jeu de Tetris! Comment optimiser un studio de 24 mètres carrés? L’architecte Brad Swartz a dû relever ce défi en Australie, dans un studio qui porte bien son surnom, attribué par son propriétaire: «Boneca Apartment», ou appartement de poupée en portugais. Il a ajouté un paravent coulissant en bois, s’étendant du sol au plafond, pour séparer de manière discrète l’espace nuit des espaces jour.

Situé à Rushcutters Bay, une banlieue portuaire de Sydney, au sein d’un immeuble des années 1960, cet appartement avait quelque peu mal vieilli. Brad Swartz se souvient de l’état de l’appartement d’origine dans une vidéo disponible sur Youtube: « Vous entriez dans un couloir qui comprenait la cuisine. Puis, vous alliez dans l’espace de vie qui jouxtait la chambre. Nous avons tout démoli. Nous avons décidé qu’il était très important d’avoir une séparation forte entre l’espace nuit et l’espace de vie. » Il souhaitait contenir la chambre dans un espace restreint afin que le salon puisse être aussi vaste que possible.

Un mode jour et un mode nuit

Le paravent en bois coulissant attribue une fonction différente à l’ appartement en fonction du moment de la journée: si vous souhaitez cacher la chambre afin d’accueillir des invités, vous pouvez faire glisser l’écran en bois pour l’occulter. À l’inverse, si vous souhaitez ouvrir l’espace nuit et cacher la cuisine, vous pouvez faire coulisser le paravent devant la cuisine. L’écran est en bois de bourgeon noir tout comme le parquet, ce qui confère de la douceur à l’appartement.

L’espace nuit, dans une alcôve, a été également optimisé avec une petite étagère ouverte en bois encastrée sur le côté qui fait office de table de nuit. Une lumière est intégrée en haut de l’étagère. Le lit double est équipé de tiroirs en dessous, des rangements supplémentaires qui ne prennent pas de place. La chambre se trouve baignée de lumière par les larges fenêtres qui la bordent. Ainsi, même lorsque la chambre est fermée, la lumière naturelle se diffuse dans le reste de l’appartement, les grandes fenêtres donnant aussi dans le salon.

Une penderie dans la salle de bain

Quant à la cuisine, elle est équipée d’un frigo, d’un tiroir à couverts et même d’un four. La salle de bain se trouve alignée avec la cuisine et est réaménagée derrière la plate-forme du lit. Ainsi, plus de la moitié de l’appartement est réservée au salon / salle à manger. Cette salle de bain est accessible via une porte cachée, qui semble faire partie intégrante de la cuisine. Afin de gagner de précieux mètres carrés, la penderie a été installée dans la salle de bain. Repenser des appartements anciens ou les rafraîchir afin de les rendre conformes à l’usage que l’on veut en faire « est l’un des moyens les plus durables pour continuer à développer nos villes », selon l’architecte.